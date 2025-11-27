Венгерская сторона не предоставила ни одного четкого объяснения, почему министр иностранных дел прибывает военным самолетом.

Министр обороны Боснии и Герцеговины Зукан Хелез отказался дать разрешение на посадку в аэропорту Баня-Лука венгерского военного самолета, на борту которого находился министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Глава оборонного ведомства сообщил об этом решении в своей заметке в Facebook.

"Я отказался дать разрешение на посадку венгерского военного самолета в аэропорту Баня-Лука, на котором должен был прибыть министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто", - отметил он.

Хелез подчеркнул, что годами премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и министр Сийярто открыто поддерживают бывшего президента административной части Боснии и Герцеговины (Республики Сербской) Милорада Додика в его действиях, подрывающих суверенитет, территориальную целостность и единство Боснии и Герцеговины.

Также, по его словам, венгерская сторона не предоставила никакого четкого объяснения, почему министр иностранных дел прибывает военным самолетом.

"Как министр обороны Боснии и Герцеговины, моя обязанность - защищать конституционный строй, законы и интересы Боснии и Герцеговины. Поэтому я решил не одобрять этот полет, пока не будет обеспечена полная прозрачность и уважение к нашему государству", - пояснил Хелез.

Сийярто и Украина - последние заявления

Как сообщал УНИАН, ранее Сийярто заявил, что Венгрия планирует направить свою долю из "Европейского фонда мира" на финансирование армии Ливана, а не для Вооруженных сил Украины.

Министру иностранных дел Ливана Юссефу Рагги он сказал, что интересом национальной безопасности Венгрии является мир на Ближнем Востоке, и стабильность Ливана играет в этом ключевую роль.

В частности, речь идет о 1,5 млн евро на поддержку вооруженных сил Ливана.

