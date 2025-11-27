Европейские страны опасаются, что администрация Трампа будет склоняться в пользу России.

Государственный секретарь Марко Рубио известил европейских союзников, что США хотят заключить мирное соглашение, прежде чем согласиться на какие-либо гарантии безопасности для Украины. Об этом заявили европейский дипломат и лицо, знакомое с ходом переговоров, передает Politico.

По словам собеседников издания, такое условие было подчеркнуто в американских предложениях Киеву в течение прошлой недели. Во время телефонного разговора с европейскими чиновниками Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп будет вести переговоры о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины.

"Лидеры Украины считают западные гарантии безопасности основой любой возможной сделки с Россией, хотя члены НАТО пытаются выяснить, как поддержать эту страну, пострадавшую от войны, военным или разведывательным путем. Трамп заявил, что не будет приглашать лидера Украины в Белый дом, пока не будет подписано соглашение", - подчеркнули в Politico.

Сейчас ситуация быстро меняется, а европейские союзники пытаются разобраться в многочисленных сообщениях от администрации.

Также Рубио сообщил европейским союзникам, что гарантии безопасности для Украины является приоритетом для администрации, а также вопросом, отдельным от других пунктов обсуждения по которым уже достигнуто согласие, сказал второй европейский дипломат. По его словам, США также хотят, чтобы весь пакет был быстро согласован.

Третий европейский дипломат отметил, что Рубио также упомянул и о гарантиях безопасности для Украины во время переговоров в минувшие выходные в Женеве, однако не предоставил деталей и не повторил предложение во время телефонного разговора с британцами и французами.

Собеседник Politico добавил, что госсекретарь США также упомянул о нескольких других вопросах, которые необходимо решить после заключения соглашения, что, по мнению европейцев, означало территориальную целостность Украины и замораживание российских активов.

В то же время государственный департамент опроверг интерпретацию комментариев Рубио.

"Секретарь Рубио, вместе со всей администрацией Трампа, четко подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть частью любого мирного соглашения, о чем он неоднократно заявлял как публично, так и частным образом", - отметил представитель Государственного департамента Томми Пиготт.

В Белом доме добавили, что любой окончательный мирный план будет иметь гарантии безопасности.

"Администрация Трампа неоднократно подтверждала, публично и частным образом, что любое соглашение должно предусматривать полные гарантии безопасности и сдерживания для Украины", - подчеркнула пресс-секретарь Анна Келли.

Также два европейских дипломата сообщили, что Рубио заявил своим европейским коллегам о том, что США не считаются справедливым посредником в переговорах, ведь они оказывают военную помощь Украине и вводят санкции против России.

В свою очередь администрация Трампа испытывает определенное давление, в частности со стороны республиканцев в Конгрессе, чтобы Украине предоставили надежные гарантии для предотвращения очередного вторжения РФ.

"Если Украина должна отдать любые территории, это должно сопровождаться, например, соглашениями о безопасности по статье 5 с НАТО и США, потому что это единственный способ остановить Россию от повторения таких действий. Это конечный результат любого соглашения", - отметил конгрессмен Дон Бэкон (республиканец из Небраски), имея в виду положение, которое требует от стран НАТО защищать друг друга в случае нападения.

Однако некоторые европейские страны опасаются, что администрация Трампа будет склоняться в пользу России.

"Ничего о правах человека, гуманитарном праве, международном праве или принципах. Это создает новую европейскую "архитектуру безопасности", полную дыр", - добавили четыре европейских дипломата, имея в виду мирные планы.

Ранее The Telegraph писал, что Трамп торопит сделку по Украине, но мир не наступит быстро. В отличие от Газы, где американский лидер решил конфликт, на этот раз инициатива уперлась в лидера, который не готов к миру.

"Нет никаких признаков того, что Россия хочет заключить сделку. И в этом суть: мир любой ценой, к которому сейчас, похоже, склоняются США, - это не мир", - добавила экс-посол США в Украине Бриджит Бринг в комментарии NPR.

Также Politico писало, что Трамп хочет закончить войну в Украине, независимо от того, какой будет сделка. В частности, в Белом доме отметили, что у президента США нет "красных линий" - ему важно, чтобы стороны согласились и война закончилась.

"Конечная цель - мир. Это самое важное, чего можно достичь. Остановить боевые действия, прекратить убийства. Именно этого он хочет прежде всего", - рассказал изданию высокопоставленный чиновник Белого дома на условиях анонимности.

