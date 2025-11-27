Планируя свой следующий отпуск, все больше людей думают не о "где", а скорее о "зачем".

Мир постоянно меняется, и сфера туризма – не исключение. А потому из года в год среди путешественников доминируют разные туристические тренды.

Эксперты платформы по организации путешествий GetYourGuide попытались предсказать, какие же тенденции будут самыми популярными в туризме в следующем году.

"В 2026 году путешественники вернутся домой с новыми навыками, сытыми желудками и новым интересным хобби, которое до сих пор оставалось незамеченным. GetYourGuide проанализировал данные миллионов путешественников и опросил тысячи, чтобы составить свой первый список скрытых тенденций, который раскрывает, что на самом деле влияет на решения современных отдыхающих о путешествиях", – отмечают авторы исследования.

В частности, они отметили, что в последнее время, планируя свой следующий отпуск, все больше людей думают не о "где", а скорее о "зачем".

Всего в GetYourGuide выделили шесть туристических трендов, которые будут главными в 2026 году.

Гастротуризм

Как отмечают авторы исследования, в 2026 году путешественники не просто думают о еде как о части поездки, а делают ее основной целью. Речь идет о планировании целых маршрутов, основанных на приеме пищи. Данные GetYourGuide показывают рост числа бронирований гастрономических туров на 23%. При этом некоторые путешественники признаются, что в отпуске они питаются по пять и более раз в день.

"Бывали случаи, когда туристы садились в поезд из Парижа, чтобы просто попробовать лондонскую гастрономию, а затем сразу же возвращались обратно. Попробовав самую нежную брикстонскую котлету, вы поймете, почему это стоит того", – рассказал GetYourGuide организатор гастрономического тура по странам Африки и Карибского бассейна Оби Опара.

Пешие экскурсии

Почти две трети опрошенных путешественников согласились, что экскурсии с гидом снова в моде. И в этом им помогают голодные миллениалы: поиск лучших местных ресторанов и баров – главная причина, по которой люди заказывают экскурсии.

Кофемания

Для все большего числа современных путешественников кофейная культура места назначения важнее ночной жизни. Данные GetYourGuide показывают, что треть международных путешественников теперь считают возможность выпить чашечку вкусного кофе в красивом месте ключевым фактором при бронировании поездки, а продажи билетов на кофейные туры за последний год выросли на 60% – будь то знакомство с кофейнями в Риме и Вене или поездки на родину кофейных зерен в страны Африки и Южной Америки.

Наблюдение за птицами

GetYourGuide выяснил, что 54% ​​людей готовы понаблюдать за птицами в своей следующей поездке. Места обитания самых уникальных птиц переживают значительный всплеск интереса среди бердвотчеров и тех, кто просто хочет найти пернатых друзей. Именно благодаря хэштегу #birdtok в социальных сетях и глобальному желанию путешественников воссоединиться с природой и увидеть редкого тупика в Исландии, неуловимого киви в Новой Зеландии или красочную нектарницу в Таиланде стало обязательным пунктом при планировании отпусков.

Ранние подъемы

Более половины путешественников (54%) говорят, что с радостью заведут будильник пораньше в отпуске, чтобы увидеть лучшие достопримечательности без толп. 44-процентный рост числа бронирований утренних туров GetYourGuide показывает, что путешественники предпочитают переживать невероятные моменты на рассвете – от полетов на воздушном шаре над Марракешем или Каппадокией до наблюдения за зажиганием огней в музеях Ватикана.

Воркшопы

Путешественники, особенно представители поколения "зет", все чаще обменивают сувениры на навыки. Около 31% отдыхающих теперь предпочитают учиться чему-то новому, а не покупать памятные сувениры. От выпечки бубликов на кулинарных курсах в Нью-Йорке до изготовления ножей в Токио – мастер-классы по развитию навыков процветают: количество заявок в этом году выросло на 54%. А все потому, что это дает туристам уникальную возможность прикоснуться к местной культуре, создать что-то своими руками и вернуться домой с историей, которая гораздо интереснее магнита на холодильник.

Идеи для путешествий в 2026 году

