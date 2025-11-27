По словам экспертов, запасы России только вырастут, если боевые действия в Украине остановятся.

На протяжении многих лет Россия запускала свои ракеты в Украину примерно так же быстро, как только могла их производить. Однако теперь РФ производит их столько, чтобы накапливать запасы дальнобойного оружия. Об этом сообщил дипломатам секретарь армии США Дэн П. Дрисколл, заявили двое западных чиновников для The New York Times.

По словам чиновников, последствия были очевидными - нужно быстрое урегулирование конфликта из-за растущей ракетной угрозы, которая может нанести сокрушительный удар по Украине и распространиться за ее пределы.

"Хотя считается маловероятным, что Россия значительно замедлит производство оружия даже в случае окончания войны, прекращение конфликта может лишить Москву потенциального оправдания для запуска ракет или дронов по другой европейской стране", - считают в NYT.

Западные чиновники, которые встретились с Дрисколлом в пятницу, рассказали для The New York Times, что наращивание военной мощи РФ является тревожным и отметили, что его предупреждение вызвало резонанс.

В издании добавляют, что оценка США относительно накопления Россией ракет, которая подтверждается данными украинских военных и расчетами аналитиков, говорит о важном изменении в российской оборонной промышленности.

По словам экспертов, Россия может использовать свои запасы для разрушения и без того поврежденной электрической инфраструктуры Украины.

"Это может истощить и без того уменьшающиеся запасы ракет противовоздушной обороны Украины и сделать такие регионы, как Киев, уязвимыми. Аналитики также отмечают, что Россия может угрожать ракетными или дроновыми атаками на другие европейские страны", - отмечают в публикации.

В свою очередь, как сообщила военная разведка Украины, до июня этого года РФ расширила промышленные мощности для сборки около 2900 крылатых и баллистических ракет в год. Речь идет о баллистических ракетах "Искандер", гиперзвуковых ракетах "Кинжал" и крылатых ракетах "Калибр", а также противокорабельных ракетах, которые Россия перепрофилировала для обстрела наземных целей в Украине.

В то же время эксперт по ракетному оружию из Университета Осло, который следит за войной в Украине, Фабиан Гофман отметил, что Россия может пополнять запасы на случай непредвиденных обстоятельств, таких как военный конфликт за пределами Украины, или для усиления давления на Киев.

Он добавил, что запасы России только возрастут, если боевые действия в Украине остановятся.

"Если Россия выйдет победительницей из этой войны, она может почувствовать себя очень смелой в будущем и иметь огромные запасы дальнобойного оружия", - предупредил эксперт.

