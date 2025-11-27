Главный герой 14-го сезона романтического шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк проанонсировал новый выпуск, который традиционно выйдет в эту пятницу на канале СТБ.
В частности, актер опубликовал совместные фото с одной из участниц проекта, в своем Instagram, а именно с моделью Ириной Пономаренко. Напомним, что девушка запомнилась зрителям яркой розовой шляпкой на первой вечеринке.
"Незабываемая встреча! В пятницу покажем", - интригующе подписал кадры Тарас.
К слову, на фото парочка влюбленно смотрит друг на друга и держит в руках технику для съемок.
Реакция сети
Поклонники шоу "Холостяк" начали активно комментировать снимки и предполагать, что между Тарасом и Ирой завязались настоящие чувства:
- "Как он смотрит"
- "Они так похожи внешне! И по вайбу"
- "Надеюсь, что в пятницу Тарас скажет, как сильно любит Иринку"
- "Обожаю этот тандем".
Кстати, свой комментарий также оставил и ведущий шоу Григорий Решетник.
"Горько наконец-то", - написал он.
Напомним, ранее Тарас Цымбалюк намекнул на "близость" с одной из участниц "Холостяка".