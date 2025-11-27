Актер рассекретил, с кем из девушек пойдет на свидание в следующем выпуске.

Главный герой 14-го сезона романтического шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк проанонсировал новый выпуск, который традиционно выйдет в эту пятницу на канале СТБ.

В частности, актер опубликовал совместные фото с одной из участниц проекта, в своем Instagram, а именно с моделью Ириной Пономаренко. Напомним, что девушка запомнилась зрителям яркой розовой шляпкой на первой вечеринке.

"Незабываемая встреча! В пятницу покажем", - интригующе подписал кадры Тарас.

К слову, на фото парочка влюбленно смотрит друг на друга и держит в руках технику для съемок.

Реакция сети

Поклонники шоу "Холостяк" начали активно комментировать снимки и предполагать, что между Тарасом и Ирой завязались настоящие чувства:

"Как он смотрит"

"Они так похожи внешне! И по вайбу"

"Надеюсь, что в пятницу Тарас скажет, как сильно любит Иринку"

"Обожаю этот тандем".

Кстати, свой комментарий также оставил и ведущий шоу Григорий Решетник.

"Горько наконец-то", - написал он.

Напомним, ранее Тарас Цымбалюк намекнул на "близость" с одной из участниц "Холостяка".

