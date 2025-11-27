NASA зафиксировало таинственное зеленое сияние на Юпитере: что это было (фото)

Космический аппарат Juno зафиксировал на Юпитере яркую зеленую вспышку, которая двигалась с невероятной скоростью и до сих пор не имеет научного объяснения.

Космический аппарат Juno впервые сфотографировал яркую зеленую вспышку у северного полюса Юпитера. Она двигалась настолько быстро, что ее успели зафиксировать только благодаря сверхточной работе камеры JunoCam. Ученые до сих пор не могут согласиться, что именно стало причиной странного излучения, пишет ECOticias.

Как NASA обнаружило загадочное свечение

Миссия Juno исследует Юпитер с 2016 года, а снимок зеленого сияния стал одним из ее самых обсуждаемых результатов. Камера JunoCam зафиксировала внезапную вспышку во время пролета над северным полюсом газового гиганта. По оценкам NASA, объект двигался с необычайной скоростью, что делает фотографию уникальной.

Появление свечения сразу вызвало волну гипотез - от естественных атмосферных явлений до менее привычных интерпретаций.

Что это могло быть: главные версии ученых

Самое распространенное объяснение - удар мощной юпитерианской молнии. Известно, что на Юпитере возникают гигантские электрические разряды, вызванные облаками с водно-аммиачными смесями. Такие молнии значительно сильнее, чем на Земле, и могут порождать свечение различных спектров.

Однако существуют и другие версии. Некоторые исследователи предполагают, что зеленый оттенок мог появиться из-за излучения газов в верхних слоях атмосферы Юпитера, которые при столкновении с заряженными частицами светятся зеленым.

И остается главный вопрос: эта вспышка - это редкое событие, или естественное явление, которое просто раньше не удавалось зафиксировать из-за его скоротечности?

Почему открытие важно для Земли

Несмотря на ажиотаж, ученые пока не знают, имеет ли зеленое сияние какое-то значение для Земли. Единственное подтверждение, которое дает это открытие, - молнии и электрические явления не являются уникальными для нашей планеты. На других мирах они могут быть еще более мощными и непредсказуемыми.

Данные Juno подтверждают: даже после десятилетий исследований Юпитер продолжает удивлять, а новая зеленая вспышка может стать началом значительно более масштабного открытия.

Ученые ждут новых пролетов Juno, чтобы собрать дополнительные данные и наконец выяснить - что именно скрывает загадочное свечение, которое вспыхнуло на самой большой планете Солнечной системы.

