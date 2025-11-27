Род кожистой морской черепахи практически не прерывался более 100 миллионов лет, - ее предки жили во времена динозавров и существуют до сих пор.

Морские черепахи - одни из самых удивительных животных. Их предки появились на планете одновременно с динозаврами, а затем эволюционировали в отдельную группу рептилий, продемонстрировав феноменальную устойчивость на протяжении миллонов лет.

Forbes рассказывает о виде, который пережил и массовое вымирание животных и климатические потрясения. Знакомтесь - это Кожистая морская черепаха (Dermochelys coriacea). Прямой потомок древней линии, существовавшей во времена гигантских ящеров и динозавров.

Хотя динозавры постепенно исчезли 66 миллионов лет назад, во времена самого драматичного массового вымирания в истории Земли, однако черепахи каким-то образом выжили.

Некоторые исследователи предполагают, что этому чудесному спасению способствовали их панцири. Другие специалисты считают, что именно способность нырять на сотни метров под водой в океанах спасла черепах в суровые древние времена.

Кожистая морская черепаха - единственная в своем роде

В отличие от современных черепах, имеющих очень жёсткий и костный панцирь, кожистые черепахи развили гибкий кожистый панцирь, поддерживаемый мелкими костями, заключёнными в плотную соединительную ткань. Именно эта особенность, по словам ученых, позволяет их отнести к древнему семейству Dermochelys coriacea, отделившемуся от других морских черепах около 100–150 миллионов лет назад.

За долгую эволюционную историю большинство черепах семейства Dermochelyidae исчезли. Однако кожистая черепаха сохранилась и теперь остается единственным живым представителем этого семейства.

Современные кожистые черепахи не идентичны своим доисторическим сородичам, однако род этого вида животных практически не прерывался с тех пор, как гигантские морские рептилии правили морями.

Самые крупные черепахи на Земле

Кожистые черепахи весят более 900 килограммов и достигают длины до 2,5 метров. Также их отличает уникальный набор биологических особенностей. Среди них - способность регулировать внутреннюю температуру. Кожистые черепахи способны поддерживать температуру тела на уровне до 18°C ​​(32°F - то есть выше температуры окружающей воды), что отличает их от большинства рептилий. Это достигается благодаря:

большой массе тела;

противоточному теплообмену;

изолирующим жировым слоям;

постоянной мышечной активности.

Подобная "гигантотермия" позволяет кожистым морским черепахам процветать в водах по всей планете, - от тропиков до субарктики.

Также эти черепахи достаточно мобильны, и способны мигрировать на расстояния, превышающие 10 000 километров. По данным исследователей, отдельные кожистые черепахи пересекают целые океанические бассейны с целью полакомиться цветением медуз. Затем они возвращаются обратно.

Представитель эпохи динозавров в Украине

Как сообщал УНИАН, в Одесской области заметили редкую черепаху. Это Европейская болотная черепаха, чьи предки появились сотни миллионов лет назад. Ее можно увидеть в водах Кодымы, Тилигула, Куяльников, Чичиклии, прудах и пойменных болотах. Этот вид черепахи держится мелководья, умеет мгновенно исчезнуть в иле при угрозе. Европейская болотная черепаха отдает предпочтение белковому меню - питается насекомыми, моллюсками, ракообразными, лягушками, а иногда лакомится также и рыбой.

