Из соображений безопасности в министерстве энергетики не могут конкретизировать точные масштабы восстановления украинской генерации.

Украинская кампания по ремонту энергоблоков в 2024 году станет более масштабной, чем в прошлом году. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"Ремонтная кампания идет, и она в этом году даже масштабнее, чем в прошлом году. Мы говорили, что в прошлом году действительно была сделана самая масштабная в истории Украины кампания – мы добавили 3,3 гигаватта уничтоженной генерации в прошлом году. В этом году цифра будет больше", – сказал Галущенко.

По его словам, ремонтная кампания идет круглосуточно и уже имеет результаты, но из соображений безопасности конкретизировать уровень восстановления украинской генерации нельзя.

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18 июля стало известно, что в населенных пунктах, находящихся в 20-километровой зоне возле границы с Россией и Республикой Беларусь, не будут выключать свет. Также ограничения не будут вводить на территориях, расположенных вблизи линии фронта.

19 июля министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ситуация в энергосистеме Украины улучшится уже в ближайшее время. Это связано с особенностями ремонтной кампании на объектах генерации.

Кроме того, 24 июля к энергосистеме подключили один из атомных блоков. Это, по словам главы Минэнерго, позволило украинцам сразу почувствовать улучшение ситуации со светом.

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