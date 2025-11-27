Россияне идут по трупам своих солдат: военный рассказал о боях в направлении Северска

В последнее время противник только наращивает свои усилия по постоянному давлению на Силы обороны.

Армия РФ на Северском направлении (Донецкая область) штурмует позиции ВСУ, передвигаясь фактически по трупам собственных солдат. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель 11 армейского корпуса Дмитрий Запорожец.

По его словам, количество штурмов противника в направлении Северска увеличилось. Сейчас враг, добавил военный, пытается атаковать с применением мототехники. Например, вчера был штурм россиян, которые передвигались на шести мотоциклах. Ранее, в частности 19 ноября, были три волны похожих атак россиян.

"Противник пытается использовать логистический путь, который ведет из населенного пункта Верхнекаменское, чтобы добраться до южной части города и по возможности закрепиться. Последние попытки потерпели неудачу, личный состав врага вместе с техникой был уничтожен. Характерно то, что после 19 числа противник фактически, минуя трупы своих военнослужащих, по тому же маршруту продолжает выдвигаться и штурмовать наши позиции", - рассказал Запорожец. По его словам, это говорит о том, что политические и военные цели противника неизменны.

"Главная цель - закрепиться на окраинах и вести боевые действия за этот населенный пункт", - сказал Запорожец.

Он добавил, что в последнее время противник только наращивает свои усилия по постоянному давлению на позиции ВСУ.

Бои за Покровск - последние новости

Напомним, командир батальона беспилотных систем 152-й отдельной егерской бригады Олег Иванов сравнил бои за Покровск, которые еще летом выглядели "детским садом", с боями на Курщине.

По его словам, впоследствии, когда россияне подтянули больше сил к Покровску, направление стало таким же сложным, как в свое время бои за Суджу. По мнению военного, упрямство, с которым оккупанты бросают на Покровск огромные силы, может объясняться политическими причинами. Комбат отмечает, что техники враг почти не применяет, а пехоту не жалеет.

