Россияне идут по трупам своих солдат: военный рассказал о боях в направлении Северска

Армия РФ на Северском направлении (Донецкая область) штурмует позиции ВСУ, передвигаясь фактически по трупам собственных солдат. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель 11 армейского корпуса Дмитрий Запорожец.
По его словам, количество штурмов противника в направлении Северска увеличилось. Сейчас враг, добавил военный, пытается атаковать с применением мототехники. Например, вчера был штурм россиян, которые передвигались на шести мотоциклах. Ранее, в частности 19 ноября, были три волны похожих атак россиян.
"Противник пытается использовать логистический путь, который ведет из населенного пункта Верхнекаменское, чтобы добраться до южной части города и по возможности закрепиться. Последние попытки потерпели неудачу, личный состав врага вместе с техникой был уничтожен. Характерно то, что после 19 числа противник фактически, минуя трупы своих военнослужащих, по тому же маршруту продолжает выдвигаться и штурмовать наши позиции", - рассказал Запорожец. По его словам, это говорит о том, что политические и военные цели противника неизменны.
"Главная цель - закрепиться на окраинах и вести боевые действия за этот населенный пункт", - сказал Запорожец.
Он добавил, что в последнее время противник только наращивает свои усилия по постоянному давлению на позиции ВСУ.
Бои за Покровск - последние новости
Напомним, командир батальона беспилотных систем 152-й отдельной егерской бригады Олег Иванов сравнил бои за Покровск, которые еще летом выглядели "детским садом", с боями на Курщине.
По его словам, впоследствии, когда россияне подтянули больше сил к Покровску, направление стало таким же сложным, как в свое время бои за Суджу. По мнению военного, упрямство, с которым оккупанты бросают на Покровск огромные силы, может объясняться политическими причинами. Комбат отмечает, что техники враг почти не применяет, а пехоту не жалеет.