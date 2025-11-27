Актриса также отметила, кому благодарна за опеку в тот период.

Известная украинская актриса Ольга Сумская впервые рассказала о тяжелых родах и кто ее спас в то время.

Не секрет, что у звезды театра и кино есть две дочери: Антонина от отношений с первым мужем Евгением Паперным и Анна, которая родилась в браке с Виталием Борисюком. По словам Ольги, именно вторые роды оказались для нее настоящим испытанием.

"У меня были очень тяжелые роды, когда я рожала Анечку. Я выписывалась с гемоглобином 60. У меня был гестоз беременности - это когда плацента созрела, а ребенок еще нет. И это был ужас, срочно делали кесарево сечение", - призналась Сумская в подкасте ведущей Рамины Эсхакзай.

Звезда также добавила, что тогда ее спасал муж. Звездные супруги вместе уже 29 лет в браке, однако Ольга до сих пор благодарна Виталию Борисюку за тот период.

"Виталик меня спасал, были испытания, которые никогда не забуду. Я помню, как он запекал мясо с черносливом, носил этот гранатовый сок в роддом. Как он трогательно к этому относился. Его уже там, в роддоме, воспринимали как сотрудника. Виталик опекал в эти моменты жизни", - подчеркнула актриса.

