Отставание от показателей прошлого года продолжает сокращаться.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) 28 июня превысили 8 млрд кубометров, что на 19,6% или 1,95 млрд кубометров меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Expro.

Отмечается, что запасы "голубого топлива" остаются самыми низкими за 11 лет, хотя отставание от 2024 года продолжает сокращаться.

С начала июня 2025 года в украинские газохранилища закачано 1,25 млрд кубометров природного газа, что в 1,8 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам июня в хранилища планируется закачать 1,34 миллиарда кубометров газа, что станет крупнейшим месячным объемом закачки за последние 20 месяцев.

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В общем, с начала нынешнего сезона закачки газа (17 апреля) в хранилища закачано более 2,6 млрд кубометров природного газа, что на 38% больше, чем в прошлом году.

В среднем, ежесуточно в хранилища закачивается 44,7 млн кубометров газа, на 26% больше, чем в мае.

Запасы газа в Украине - последние новости

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) 6 июня превысили 7 млрд кубометров, что на 25,6% или 2,4 миллиарда кубометров газа меньше чем в прошлом году.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев высказал мнение, что для прохождения отопительного сезона Украина должна накопить в газохранилищах не менее 13,5 миллиардов кубометров газа.

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