Из 28 пунктов плана Трампа, лишь несколько являются сверхважными для Путина, но в Москве будут держаться за них, не останавливая наступления своей армии на фронте.

До конца 2025 года никакого прогресса в переговорах не надо ожидать. Так называемый мирный план, который состоял из 28 пунктов, а позже был доработан, теперь повезут "на вычитку" российскому диктатору Владимиру Путину. Насколько реально, что все происходящее закончится каким-то результатом, в разговоре с корреспондентом УНИАН рассказал Роман Костенко, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат фракции "Голос".

По данным иностранных изданий, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф проведет переговоры в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным по окончательному согласованию так называемого мирного плана. Говорят, что Украина отвергла предложение о выводе украинских войск из части Донецкой области, которую она сейчас контролирует. Как эти доработки воспримут в Москве?

Выход Украины из Донбасса и не вступление нашего государства в НАТО были ключевыми требованиями России. Из 28 пунктов максимум 10 сверхважных, и, пожалуй, на пальцах одной руки можно перечислить те, которые являются основными для Путина. Тем более, в условиях, когда россияне видят, что имеют на некоторых направлениях фронта инициативу. Поэтому они точно останавливаться не собираются. Эти пункты для него являются ключевыми.

В том мирном соглашении есть много пунктов, которые и для Украины важны, в частности, суверенитет Украины, размещение европейских истребителей в Польше. Много хороших пунктов, которые и я сам бы включил в наш мирный план, если бы я им занимался. Но есть ключевые моменты относительно НАТО, территорий, за которые Путин и будет держаться. Это будет поводом для того, чтобы не заканчивать войну.

В мирном плане речь идет о том, что Украина соглашается закрепить в своей Конституции, что она не будет вступать в НАТО, а НАТО соглашается включить в свои уставы положение о том, что Украина не будет принята в будущем. Насколько возможна уступка, что Украина не вступает в НАТО взамен на другие гарантии безопасности для Украины?

Об этом даже речь не может идти на данный момент. У нас в Конституции записано о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в НАТО. Поэтому даже если бы кто-то согласился на такие уступки России, то надо четко понимать, что Конституцию во время войны менять нельзя. То есть эти нормы надо "достать" из Конституции. Но для этого как минимум должна была бы закончиться война и военное положение.

Вопрос еще и в том, что даже если бы это для нас было возможным, то есть еще Европа. Для нее этот пункт также важен, это является посягательством на ее суверенитет, потому что получается, что не Европа, а Россия будет решать, кому вступать в НАТО, а кому - нет. Это уже покушение на суверенитет Европы. Россия хочет, чтобы не только Украина заявила, что не будет вступать в НАТО, но и Альянс дал обещание, что не примет в свои члены Украину. И это не нравится ни Украине, ни европейцам. Но это вопрос, который очень важен для России.

А Путин вообще заинтересован в переговорном процессе, учитывая то, что российская армия имеет, хоть и незначительные, но продвижения на некоторых направлениях фронта?

Похоже, что не заинтересован. Путин же не опускается до поля боя. Ему докладывают генералы, которые говорят, что у них все хорошо и уже якобы "захватили" Купянск, "окружили" Покровск, подошли к Константиновке. Он же не смотрит, что у него потери огромные. Российский диктатор верит, что у него все хорошо, так почему ему идти на какие-то уступки? При данных обстоятельствах любой мир он будет считать уступками со своей стороны.

Сейчас вообще самое неудачное время с начала войны для проведения каких-либо переговоров. Можно сказать, что худшее с лета 2022 года. Потому что на фронте не лучшая ситуация с начала полномасштабного вторжения. Плюс этот скандал в Украине относительно коррупционных схем в энергетической отрасли. Он влияет на ситуацию, потому что некоторые его участники и являются переговорщиками на этом процессе. И это точно не добавляет нам возможности для большей сговорчивости с нашими партнерами.

Так почему мы пошли на обсуждение этого плана?

Это вопрос не ко мне. Сейчас очень много вопросов, откуда этот план вообще взялся. Уже есть история о том, что это россияне его передали Виткоффу.

Мы еще не отошли от коррупционного скандала, который всколыхнул украинское общество. Никто из власти на себя не взял ответственность. А тут нам еще навязали эти 28 пунктов. И сразу люди поехали договариваться, и нам говорят, что мы не должны потерять достоинство.

И теперь мы еще и должны решать в это не лучшее время для переговоров, - отдавать ли свою территорию или нет.

Возможно, мы втянулись в игру, чтобы продемонстрировать, что мы готовы к переговорам, даже пойдем на определенные компромиссы, - допустим можем сократить армию до 800 тысяч, но не отступимся от главного. Чтобы продемонстрировать, что Путин не готов к переговорам?

Разговоры о численности армии вообще не существенны, в том числе и для Путина. 500 или 800 тысяч, - какое это для него имеет значение? Там вопрос глубже. Сначала в мирном плане говорится о нашем суверенитете, а в следующих нам диктуют, какая численность должна быть в украинской армии. Мы не проиграли войну, чтобы нам кто-то указывал, какая должна быть армия наша и какие украинские территории мы должны отдать.

Скандал с Уиткоффом, в частности. обнародование его разговора с помощником российского диктатора Владимира Путина Юрием Ушаковым, из которого становится понятно, что представитель США играет на руку России, может повлиять на так называемый переговорный процесс?

Теперь карты все открыты. Все понимают, кто за кого играет. Это должно повлиять, потому что переговорщики уже понимают, какую из сторон и кто именно поддерживает больше.

А насколько это может повлиять на позицию Трампа?

Он уже что-то там комментировал, что, мол, ничего страшного нет. Поэтому мы должны сами отстаивать свои интересы. И Европа должна понимать, что она должна нам помогать. А насчет поддержки США, то уж как получится. Вопрос в том, сможем ли мы их убедить.

Мы близки к срыву этих переговоров. Что тогда ожидать от США? Прекращения помощи и непредоставления разведывательных данных?

Все что угодно может быть. Мы понимаем, что при навязывании Украине пунктов мирного соглашения, которые нам не подходят, мы их не примем. И США могут повторить то, что было полгода назад, когда не предоставлялись данные от американской разведки. Но мы точно сдаваться не будем. Наши дипломаты должны делать все, чтобы показать, что мы готовы к миру. Но достойному, правильному и справедливому миру. Не на условиях россиян.

То есть до конца 2025 года ожидать каких-то результатов в переговорном процессе не приходится?

Я не верю, что мы до конца года о чем-то договоримся. Россия будет тянуть время. Они специально такие пункты вставили, в том числе, по территориальным вопросам, чтобы не было договоренностей. Ну кто отдаст Донбасс? А какой им смысл останавливаться, если их ключевые вопросы не будут выполнены? Это будет их проигрыш, ведь они даже не оккупировали Донбасс. Нельзя сказать, что будет провал в переговорах, но в очередной раз пойдут консультироваться.

справка Роман Костенко Народный депутат Украины, секретарь Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко - народный депутат Украины, секретарь Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

С 2014 по 2019 год принимал активное участие в военных действиях во время проведения АТО/ООС.

Полковник СБУ, находился на руководящих должностях в Центре специальных операций "А" ("Альфа") Службы безопасности Украины.

Народный депутат Украины от партии "Голос".

