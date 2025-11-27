В этом году "Зимняя страна" на столичном ВДНХ откроется 29 ноября.

На территории Национального экспоцентра Украины ВДНХ в Киеве завершаются последние приготовления к открытию уже традиционной рождественской локации "Зимняя страна".

Как сообщают организаторы ярмарки, на этот раз праздничная атмосфера здесь будет царить с 29 ноября 2025 года по 22 февраля 2026 года.

Чем будет удивлять гостей "Зимняя страна 2025"

УНИАН.Туризм посетил ВДНХ за три дня до старта и узнал, как идет подготовка к запуску локации.

Сейчас уже завершено оформление входной группы у центрального входа, а также проводятся финальные работы по украшению главной елки, теплой аллеи, фудкортов и катка, который в этом году будет претендовать на звание крупнейшего в Украине – его площадь превысит 3000 квадратных метров, а посередине ледовой арены будет сказочная башня с часами.

Кстати, часть фудкортов на "Зимней стране" уже работает, поэтому те, кто не может дождаться открытия – могут посетить ее уже сегодня-завтра. Из минусов – еще не все готово (но уже красиво и атмосферно), из плюсов – нет толп.

Из новинок сезона – переезд "Резиденции Санты" в павильон №1, где гостей будут ждать сказочные декорации, новогодний ящик для писем с пожеланиями и сам Санта с помощниками-эльфами. Неподалеку будет работать "Рождественская фабрика грез", где эльфы будут помогать детям создавать елочные украшения и осуществлять самые сокровенные желания.

В этом сезоне на "Зимней стране" появится и новая зона, где снег будет лежать независимо от осадков за окном. Там можно будет слепить снеговиков, сделать ангела и устроить снежные баталии. Снежные декорации также добавят на крыши павильонов и ярмарочные домики.

Также после годичного перерыва на "Зимнюю страну" в обновленном виде вернется парк световых инсталляций Illuminarium, который будет работать на месте артпространства "Вява".

Кроме того, новые тематические фотозоны появятся в "Оранжерее чар", а праздничную атмосферу ближе к лесу будут создавать парк развлечений "Шумиленд" и новый терапевтический сад, куда можно будет попасть, шагая вдоль арок и световых дорожек.

На центральной площади ВДНХ традиционно будут работать зимняя горка, колесо обозрения, карусель и экстремальные аттракционы. Рядом развернется рождественская ярмарка с глинтвейном, вкусностями, блюдами на гриле и крафтовыми сувенирами, а чуть дальше будет работать теплая аллея с фудкортом, новогодними мелодиями и живыми выступлениями в выходные. Кроме того, в течение зимнего сезона по территории ВДНХ будет курсировать северный экспресс с аудиоэкскурсией.

Всего на территории "Зимней страны" в этом сезоне ежедневно с 10:00 до 21:00 будет действовать около 20 тематических локаций с теплыми зонами для отдыха и укрытиями на случай воздушной тревоги. В случае отключений света все зоны ВДНХ будут работать от собственных генераторов, а аллеи будут сиять благодаря энергоэффективному LED-освещению.

Вход на территорию "Зимней страны" бесплатный, а вот за все аттракционы и вкусности придется заплатить – если гулять на широкую ногу, то семье из двух взрослых и одного ребенка уикенд на локации легко может влететь в пару тысяч гривень. Также обратим внимание, что, по опыту прошлых лет, в выходные на большинстве локаций и у фудкортов обычно бывают немалые очереди, поэтому если есть такая возможность, удобнее будет посещать "Зимнюю страну" в будние дни.

Как города Украины в этом году будут праздновать Рождество

Как ранее сообщал УНИАН, в этом году главную елку страны установят на Софийской площади в центре Киева. Локация начнет работать уже традиционно с 6 декабря, в День святого Николая, однако массовых мероприятий здесь не будет, как и во все предыдущие годы с начала полномасштабного вторжения России. В то же время в этом году впервые возле главной столичной елки обустроят небольшой каток и несколько домиков со сладостями и горячими напитками.

Также свою рождественскую елку готовятся установить и во Львове – ее планируют открыть 5 декабря, накануне Дня Святого Николая.

