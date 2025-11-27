Подписано лицензионное соглашение о производстве украинских перехватчиков Octopus в Британии.

В Великобритании планируется массовое производство украинских зенитных дронов-перехватчиков Octopus для дальнейшего усиления защиты неба в Украине, сообщает Минобороны. Представители оборонных ведомств обеих стран подписали лицензионное соглашение.

"Совместно с союзниками развиваем способности противовоздушной обороны Украины. Это исторический прецедент и следующий важный шаг, который позволит производить в Великобритании украинские перехватчики, которые доказали свою эффективность в борьбе с "Шахедами"", - заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в социальной сети Facebook.

По его словам, планируется массовое производство перехватчиков, которое может достигать нескольких тысяч в месяц. Изготовленные средства будут переданы Украине для усиления защиты неба.

Серийное производство дронов-перехватчиков - что известно

Как сообщал УНИАН, Британия планирует производить 2 тысячи перехватчиков Octopus в месяц и отправлять их в Украину. В ноябре этот дрон запустили в серийное производство в Украине. Эти перехватчики можно применять ночью, в условиях глушения сигнала и на низких высотах. Соответствующая технология была передана трем первым производителям, а еще 11 готовят производственные линии.

Кроме того, мы также сообщали, что Украина уже совместно производит дроны-перехватчики с США. "Я надеюсь, что в будущем у нас будет больше", - высказался президент Украины.

