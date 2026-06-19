АГУ обратилась к центральным властям из-за долгов правительства за сдерживание тарифов на воду: Города заставляют повысить цены

Ассоциация городов Украины обратилась к Президенту решить проблему с многомиллиардной задолженностью государства перед громадами за сдерживание тарифов на водоснабжение. Если проблема не будет решена, тарифы на воду вырастут. Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте АГУ.

"Правление Ассоциации городов Украины призывает Гаранта Конституции Украины инициировать погашение задолженности по разнице в тарифах за счет средств Государственного бюджета Украины предприятиям водоснабжения и водоотвода для предотвращения роста тарифов для населения. Отсутствие компенсации государством убытков из-за роста цен на электроэнергию, другие составляющие тарифов не позволяет предприятиям водоснабжения выполнять планы стойкости и заставляет органы местного самоуправления рассматривать решения о повышении тарифов для населения на услуги водоснабжения и водоотвода", - говорится в сообщении.

В обращении отмечается, что тарифы на воду не менялись более четырех лет, несмотря на постоянный рост стоимости составляющих тарифов

Видео дня

(электроэнергии, горюче-смазочных материалов, реагентов, оборудования, запчастей и заработной платы). При этом предприятия критической инфраструктуры, в том числе водоснабжения и водоотвода, вынуждены своими силами восстанавливать поврежденные сети и обеспечить энергетическую самодостаточность в условиях нестабильной работы энергосистемы.

Такая ситуация привела к росту задолженности в разнице между фактическими и экономически обоснованными тарифами на водоснабжение и водоотвод. По ориентировочным подсчетам, сейчас она составляет 7 млрд грн, сообщают в АГУ.

В ассоциации также напоминают, что закон об усовершенствовании функционирования энергетических рынков и усилении энергостойкости № 4777-IX, который вступил в силу 11 марта, передает полномочия по установлению тарифов на воду органам местного самоуправления, однако не решает вопрос компенсации разницы в тарифах.

"Таким образом государство переложило ответственность на органы местного самоуправления за последствия установления НКРЭКУ экономически необоснованных тарифов на соответствующие услуги. При этом Законом не регулируются вопросы возмещения задолженности по разнице в тарифах, которая накопилась в результате действий НКРЭКУ", - говорится в обращении.

Если громады не получат компенсацию разницы в тарифах из госбюджета, они вынуждены будут поднимать тарифы на воду, отмечается в обращении.

"С целью сдерживания роста тарифов для населения на услуги водоснабжения и водоотвода, обеспечения энергетической стойкости предприятий водоснабжения и водоотвода, выполнения местных и региональных планов стойкости, обращаемся к Вам как к гаранту соблюдения Конституции Украины с просьбой инициировать решение вопроса о погашении задолженности предприятий водоснабжения и водоотвода по разнице в тарифах за счет средств Государственного бюджета Украины", - подчеркивают в АГУ.

Вас также могут заинтересовать новости: