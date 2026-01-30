Удары России угрожают ядерной безопасности Украины: МАГАТЭ созывает экстренное заседание

Европейские страны требуют от МАГАТЭ предоставить подробную оценку уязвимости Украины.

Украина сталкивается с серьезными новыми рисками для ядерной безопасности в результате российских ударов, направленных на повреждение энергосети, что лишает три действующие атомные электростанции стабильного электроснабжения.

Как пишет Bloomberg, дипломаты созвали экстренное заседание Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене, чтобы обсудить влияние атак Кремля на критически важную инфраструктуру, необходимую для поддержания работы украинских реакторов. Месяцы ударов не только оставили миллионы людей зимой без постоянного электроснабжения и отопления, но и повысили риск ядерной аварии.

Это объясняется тем, что ядерная генерация, в отличие от электростанций, работающих на ископаемом топливе или возобновляемых источниках энергии, требует постоянного потока электроэнергии для поддержания работы систем безопасности. Без нее существует риск перегрева топлива внутри активной зоны реактора, что потенциально может привести к опасному выбросу радиации.

"Мы серьезно обеспокоены значительными и растущими рисками для ядерной безопасности, связанными с атомными электростанциями в Украине", – заявил посол Нидерландов при МАГАТЭ Питер Потман, который потребовал созыва внеочередного заседания совета директоров агентства. Он сказал, что перспектива ядерной аварии "на грани того, чтобы стать реальностью".

Европейские страны требуют от МАГАТЭ предоставить подробную оценку уязвимости Украины до следующего месяца. Наблюдатели, находящиеся в Украине, сейчас инспектируют критически важные подстанции, необходимые для передачи электроэнергии.

"Любое повреждение этой инфраструктуры подрывает ядерную безопасность, и этого необходимо избегать. Следует приложить все усилия для обеспечения постоянной доступности и безопасности внешнего электроснабжения", – сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Подстанции поддерживают стабильность, регулируя передачу высокого напряжения в сети. Хотя в Украине их тысячи, на кону стоят 10 важных узлов, связанных с атомными реакторами. Их уничтожение может погрузить страну в темноту и спровоцировать радиологическую аварию.

"Все действующие атомные электростанции Украины были вынуждены сократить производство электроэнергии в течение последних недель", – говорится в заявлении Евросоюза.

Отмечается, что атаки значительно повышают риски для систем безопасности на ядерных объектах.

20 января в результате российской атаки были повреждены критические подстанции, обеспечивающие работу украинских АЭС, а Чернобыльская атомная электростанция потеряла внешнее питание. Тогда Украина призвала МАГАТЭ срочно созвать заседание Совета управляющих и решить вопрос присутствия России в Совете. В тот же день Чернобыльскую АЭС подключили к Объединенной энергосистеме Украины, сообщили в Минэнерго.

В декабре 2025 года эксперт по радиационной безопасности и ядерной энергетике "Greenpeace Украина" Ян Ванде Путте заявил, что функциональность Нового безопасного конфайнмента полностью утрачена, однако пока нет предпосылок для распространения загрязнения из Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) за пределы Зоны отчуждения.

