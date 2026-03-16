Трамп утверждает, что ударами превратил Иран в 'бумажного тигра'

Американские силы уничтожили иранские установки, предназначенные для размещения морских мин.

Президент США Дональд Трамп во время брифинга по ситуации вокруг Ирана заявил, что возможности Тегерана значительно ослабли после последних ударов, а запас ракет у страны заметно сократился. "У них осталось не так много ракет", – сказал американский лидер.

По словам Трампа, американские силы уничтожили иранские установки, предназначенные для размещения морских мин. При этом он признал, что пока не получил подтверждения от военных о том, были ли мины фактически размещены. Говоря о текущем состоянии Ирана, президент США назвал страну "бумажным тигром". "Две недели назад это не был бумажный тигр. Сейчас это бумажный тигр", – заявил он.

Отдельно президент США прокомментировал ситуацию вокруг Ормузского пролива – одного из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. Трамп отметил, что для США этот маршрут не имеет критического значения, поскольку через него проходит менее 1% американского импорта нефти. В то же время ряд азиатских стран гораздо сильнее зависит от поставок через этот пролив. "Некоторые страны получают значительно больше нефти через этот пролив: Япония – около 95%, Китай – примерно 90%, Южная Корея – около 35%", – отметил президент США.

Трамп также похвастался, что неоднократно делал точные прогнозы в международной политике и ранее предсказывал использование Ормузского пролива как инструмента давления на мировую экономику. "Я знаю, что мы защитим их, если это когда-нибудь понадобится. Но если бы нам когда-нибудь понадобилась помощь, они бы не пришли нам на помощь. Я знал это долгое время. Так же, как я знал, что пролив будет использован в качестве оружия. Я предсказал все это задолго до этого. Я предсказал много вещей. Усама бен Ладен - уничтожение Всемирного торгового центра - я сделал это предсказание".

Трамп добавил, что рассчитывает на участие стран в обеспечении безопасности судоходства в регионе. "Мы хотим, чтобы они пришли и помогли нам с проливом. Я знаю, что мы защитим их, если понадобится. Но если помощь понадобится нам, они не придут", – добавил Трамп.

Союзники отказались помогать Трампу в войне против Ирана

Сегодня Трамп запросил помощи в разблокировании Ормузского пролива у трех стран. Великобритания и Германия ответили отказом. В свою очередь министр энергетики Великобритании заявил, что правительство "интенсивно изучает" возможности восстановления пролива, но давать обязательства отказался .

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента Ирана Масуда Пезешкиана прекратить атаки против стран региона и предупредил о риске масштабной эскалации.

Представитель посольства Китая в Вашингтоне заявил, что в Пекине призывают к немедленному прекращению боевых действий в регионе и подчеркнул, что "все стороны несут ответственность за обеспечение стабильных и беспрепятственных поставок энергоносителей".

Президент США Дональд Трамп заявил премьер-министру Киру Стармеру, что разочарован Великобританией из-за отказа принять участие в разблокировании Ормузского пролива для прекращения перебоев в мировом судоходстве.

