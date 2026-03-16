Средства РЭБ не могут подавить 'Ланцеты' с ИИ: эксперт рассказал, как бороться с этими БПЛА

Российские дроны с искусственным интеллектом запрограммированы на поиск цели для поражения на основе фото или видео, заложенных в системной памяти. Об этом военный обозреватель и майор в отставке Алексей Гетьман сказал в эфире телеканала "Киев24".

Российские дроны-камикадзе типа "Ланцет" с признаками автономного искусственного интеллекта невозможно подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Их нужно сбивать дронами-перехватчиками.

"И эту цель он ищет, анализируя то, что видит своей видеокамерой. Это примерно так же, как если мы сфотографируем с вами какой-нибудь цветок – чернобровку, и спросим в Google: что это такое, и он нам выдаст, что это чернобровка. Так работает искусственный интеллект. То есть он ищет цель, не используя сигналы внешнего управления. Он летит автономно. Это означает, что его невозможно вывести из строя с помощью РЭБ, потому что нет внешнего управления или подчинения", – подчеркнул Гетьман.

Он отметил, что средства электронной борьбы призваны глушить сигналы, которыми дроны управляются извне. По его словам, дрон с искусственным интеллектом не думает, а ищет цель, которая заложена в памяти.

"Летит в заданном направлении, а камера сканирует, ищет тот снимок… Увидев цель, он управляет рулями, чтобы поразить эту цель", – добавил эксперт.

Как уточнил Гетьман, с этими дронами нужно бороться так же, как и с другими ударными дронами типа "Шахед" – применять антидроны. Сбивать всеми средствами, предназначенными для сбивания вражеских дронов.

По его мнению, не нужно бояться искусственного интеллекта, ведь это лишь возможность одновременно анализировать большой объем информации.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 марта, во время утренней российской атаки возле стелы Независимости на Майдане Независимости в Киеве упал дрон. По данным издания Defense Express, этот дрон оказался беспилотником-камикадзе "Ланцет" с признаками ИИ.

Как отметил специалист по системам РЭБ и связи, советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов, никакие "Ланцеты" не могут долететь до Киева, поскольку это ударные беспилотники с небольшим боезапасом для поражения прифронтовых целей. Он предположил, что обломки были намеренно сброшены с "Шахедов" как часть информационной специальной операции врага.

