4 опасных вида насекомых, угрожающих вашему саду и дому

В отличие от местных видов, эти "чужаки" не имеют естественных врагов, что позволяет им размножаться с катастрофической скоростью.

В то время как местные насекомые – даже те, которых мы не любим, такие как комары, кусачие мухи и муравьи – играют свою роль в нашей экосистеме, инвазивные насекомые – это совсем другая история. Это виды, которые попали в США "автостопом" на растениях, в багаже, на грузовых судах или самолетах, чтобы найти здесь новый дом.

Самая большая проблема заключается в том, что, если их не контролировать, инвазивные вредители могут уничтожить местные растения, дикую природу и сельскохозяйственные культуры, пишет Southern Living. "Инвазивные насекомые часто распространяются в гораздо больших количествах, чем обычно, потому что у них нет естественных конкурентов, болезней или хищников", – заявляет доктор философии, доцент кафедры энтомологии и здоровья медоносных пчел в Университете Джорджии Льюис Бартлетт. "У них нет привычных ограничений".

Если вы думаете, что видели инвазивного вредителя, проведите небольшое расследование. "В случае с таким инвазивным вредителем, как пятнистая фонарница, например, разумно предположить, что если вы видите одну особь, то, вероятно, их больше", – отмечает Крис Хейс, доктор философии, адъюнкт-профессор по управлению структурными вредителями в Университете штата Северная Каролина. "Будьте бдительны, осматривайте растения в своем саду и сообщайте о любых подозрительных находках".

Видео дня

Хотя инвазивные вредители различаются от региона к региону по всему миру, есть несколько наиболее тревожных видов, встречающихся на юго-востоке, и то, что вам следует делать, если вы их увидите.

Желтоногий шершень

Родом из Юго-Восточной Азии, желтоногий шершень (Vespa velutina), или YLH, является видом общественных ос, что означает, что он строит большие гнезда с числом рабочих особей до 6 000. "Желтоногие шершни питаются различными насекомыми, включая медоносных пчел", – отмечает Энн ЛеБрюн, национальный политический менеджер APHIS по карантину защиты растений (PPQ) в отношении желтоногого шершня.

Если этим инвазивным вредителям позволят обосноваться, к примеру, в США, они могут угрожать популяциям домашних и диких медоносных пчел – некоторые из которых уже находятся под угрозой исчезновения – и другим местным опылителям. Их присутствие также может нарушить опыление многих сельскохозяйственных культур.

Впервые выявленный в 2023 году в Саванне, штат Джорджия, YLH с тех пор распространился на несколько округов в Южной Каролине. "YLH – это специализированные хищники, которые уникальным образом способны располагаться снаружи улья, чтобы перехватывать возвращающихся медоносных пчел", – заявляет Бартлетт.

Они также собирают нектар и добывают белок, например, сбитых на дороге животных, чтобы кормить своих личинок. Сейчас они вызывают значительную озабоченность из-за риска обоснования, так как мы видели, насколько разрушительным был YLH в других местах, таких как Европа и в его неродных ареалах в Азии.

Как они выглядят: YLH имеют длину около 2,5 см. Голова шершня в основном черная с некоторой желтой или оранжевой окраской спереди и черными глазами. Грудь в основном однотонная коричневая или черная, в то время как брюшко имеет чередующиеся полосы темно-коричневого/черного и желто-оранжевого цветов.

Ноги коричневые или черные, заканчиваются желтыми сегментами, заявляет ЛеБрюн. Этих насекомых также часто можно ошибочно принять за пятнистолобых шершней или другие виды с похожим внешним видом, отмечает Бартлетт. Они могут жалить (хотя это не хуже укуса любой другой осы), но опасность заключается в том, что вы можете столкнуться с ними в гораздо больших количествах из-за размера их гнезда.

Когда вы их увидите: Скорее всего, вы увидите YLH весной и в начале лета с пиком активности во второй половине дня. В феврале или марте они строят свое первое гнездо, или зародышевое гнездо, которое напоминает бумажное гнездо других видов шершней или бумажных ос. Оно часто прикрепляется к карнизам дома или сарая. К лету они покидают первое гнездо и строят более крупное вторичное гнездо, обычно на высоком дереве, отмечает Бартлетт.

Что делать: Ранней весной небольшие зародышевые гнезда, до которых можно дотянуться с земли, можно обработать спреями, как и в случае с любой осой. Но если у вас аллергия на укусы, если гнездо находится высоко на дереве или оно большое (а эти гнезда могут быть такими огромными, что заполняют кузов пикапа!), его должен удалять профессионал, подчеркивает Бартлетт. В любом случае, сделайте фото и сообщите об этом в департамент сельского хозяйства вашего штата, заявляет ЛеБрюн.

Пятнистая фонарница

Родом из Азии, пятнистая фонарница (Lycorma delicatula), или SLF, – это цикадка, которая питается широким спектром растений, включая виноградную лозу, хмель, косточковые плодовые деревья и лиственные деревья. Когда она питается, она выделяет липкую, сладкую жидкость, которая способствует росту сажистого грибка, способного еще больше повредить растения.

"SLF откладывает яйца на любую твердую поверхность, включая грили, транспортные средства, прицепы, дрова, садовую мебель, велосипеды и игрушки", – отмечает Мелинда Салливан, национальный политический менеджер APHIS PPQ по пятнистой фонарнице.

Впервые обнаружена в Пенсильвании в 2014 году, вероятно, из товаров, доставленных из-за границы; сегодня 19 штатов имеют ту или иную степень заражения, включая Мэриленд, Южную Каролину, Северную Каролину, Теннесси, Джорджию, Вирджинию, Западную Вирджинию и Кентукки на юге, сообщает Салливан. Хотя SLF не кусают людей или домашних животных и не причинят вреда вашему дому, как, например, термиты, "главную озабоченность вызывает их долгосрочное воздействие на местные экосистемы и определенные отрасли и культуры, которые могут быть уничтожены, такие как виноград или хмель", – поясняет Хейс.

Как они выглядят: SLF выглядит по-разному в зависимости от стадии жизни. С конца марта по сентябрь нимфы черные с белыми пятнами, затем они становятся красными по мере развития и роста. С июня по сентябрь вы увидите взрослых особей, длина которых составляет около 2,5 см, а ширина – 1,3 см. Благодаря большим, визуально эффектным крыльям, взрослых особей легче заметить, чем других вредителей, указывает Салливан. Передние крылья имеют черные пятна спереди и крапчатую полосу сзади. Задние крылья алые с черными пятнами спереди и бело-черными полосами сзади. Брюшко желтое с черными полосами. Свежеотложенные яичные массы, содержащие от 35 до 50 яиц, сначала выглядят как липкая сероватая масса, которая затем становится сухой и коричневой, добавляет Хейс. SLF обычно откладывают яйца на поверхности, такие как деревья, но также оставляют яичные массы на кирпичах, камнях, заборах, грилях и транспортных средствах.

Когда вы их увидите: Вы будете видеть разные стадии жизни в течение года, но ярко окрашенных взрослых особей легче всего идентифицировать. И нимфы, и взрослые особи часто собираются в больших количествах во время кормления, скапливаясь у основания или в кроне растения, что делает их более заметными, – констатирует Салливан.

Что делать: Суть проста? Сначала убейте, потом сообщите, – настаивает Хейс. Скорее всего, в вашем саду больше одной SLF, так что осмотрите свой двор. Узнайте, какими растениями она питается, и ищите признаки этих вредителей; затем обратитесь к профессиональному оператору по борьбе с вредителями, если вам нужно защитить насаждения в вашем саду. Вы также должны раздавливать и соскребать любые яичные массы, которые найдете, рекомендует Салливан. Кроме того, покидая карантинную зону, проверьте себя, транспортное средство и вещи (такие как походное снаряжение или фургоны), чтобы убедиться, что у вас нет "попутчиков", которых вы непреднамеренно перевезете на новое место. Держите окна закрытыми, потому что они могут прокрасться внутрь автомобилей. Также сделайте фото любой подозрительной SLF на любой из стадий ее жизни и отправьте в департамент сельского хозяйства вашего штата.

Огненные муравьи

Красные импортированные огненные муравьи (Solenopsis invicta), или RIFA, родом из Южной Америки. Эти инвазивные вредители живут колониями, которые могут насчитывать до 500 000 рабочих особей. Огненные муравьи – это агрессивные хищники, которые питаются насекомыми, мелкими млекопитающими, рептилиями и птицами. Они также могут наносить ущерб сельскохозяйственным культурам, таким как соя, кукуруза и картофель.

Впервые обнаруженные в США в 1930-х годах, сегодня они широко распространены по всему Югу. "Огненные муравьи представляют значительную угрозу для здоровья людей и домашних животных из-за их болезненных укусов и способности атаковать массово", – подчеркивает Салливан. "Они также могут повреждать электрическое оборудование и системы полива".

Как они выглядят: Огненные муравьи имеют размер от 0,3 до 0,6 см. Они красновато-коричневого цвета с более темным брюшком. Их легко узнать по характерным насыпям или муравейникам, которые они строят в почве, особенно после дождя. В отличие от муравейников местных видов, у муравейников огненных муравьев нет видимого входного отверстия в центре.

Когда вы их увидите: Огненные муравьи активны круглый год в теплом климате, но наиболее заметны весной и осенью. Вы часто будете видеть их свежие насыпи на газонах, пастбищах и вдоль дорог.

Что делать: Будьте осторожны и не беспокойте муравейники. Если вы обнаружили огненных муравьев на своем участке, используйте специальные приманки или обратитесь к специалистам по борьбе с вредителями. Сообщайте о новых местах появления в ваш департамент сельского хозяйства.

Коричнево-мраморный клоп

Родом из Восточной Азии, коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys), или BMSB, – это вредитель, который питается более чем 170 видами растений, включая фруктовые деревья, овощи и декоративные растения. "Они используют свой колюще-сосущий ротовой аппарат, чтобы протыкать поверхность плодов и высасывать сок, что приводит к деформации и порче урожая", – объясняет ЛеБрюн.

Впервые обнаруженный в Пенсильвании в конце 1990-х годов, сегодня этот клоп встречается в большинстве штатов США. Помимо ущерба сельскому хозяйству, эти насекомые являются серьезным бытовым раздражителем, так как осенью они массово проникают в дома в поисках места для зимовки.

Как они выглядят: Взрослые особи имеют форму щита и длину около 1,7 см. Они коричневого цвета с "мраморным" рисунком. Ключевой отличительной чертой являются светлые полосы на усиках и темные пятна по краям брюшка. Если их раздавить или потревожить, они выделяют резкий неприятный запах.

Когда вы их увидите: Летом они активно питаются на растениях. Осенью, когда температура падает, вы заметите их на стенах домов, окнах и внутри помещений, где они пытаются спрятаться от холода.

Что делать: Заделайте все щели и трещины в окнах и дверях, чтобы предотвратить их проникновение в дом. Если они уже внутри, используйте пылесос, чтобы собрать их, а затем утилизируйте мешок. Избегайте использования инсектицидов внутри дома. О крупных скоплениях сообщайте местным властям.

