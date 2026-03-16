Комары как 'инструмент вакцинации': китайские ученые предлагают неожиданную стратегию

По словам исследователей, борьба с вирусами в природных резервуарах снизит риск "передачи" инфекций от животных к людям.

Обычно комары распространяют болезни, а не предотвращают их, однако китайские ученые предложили необычную идею – использовать этих насекомых в качестве переносчиков вакцины для иммунизации летучих мышей.

Как пишет The Telegraph, в исследовании, опубликованном в Science Advances, ученые описали эксперимент с комарами, в слюне которых содержится вакцина против бешенства и вируса Нипа. Иммунизация может передаваться летучим мышам во время укуса комара или когда животные поедают насекомых.

Исследователи отмечают, что такая стратегия может помочь решить сложную проблему: как вакцинировать летучих млекопитающих, которые часто обитают в пещерах в огромных колониях, не подвергая людей риску заражения опасными вирусами.

Видео дня

Говорится, что летучие мыши являются естественными резервуарами многих патогенов – в частности, вирусов Нипа, бешенства, Эболы и некоторых коронавирусов. Из-за расширения человеческой деятельности в их естественной среде обитания существуют опасения, что эти болезни будут все чаще передаваться людям и домашним животным.

По словам авторов исследования, именно поэтому борьба с вирусами в их естественных носителях может помочь снизить риск так называемых "переливов" инфекций от животных к людям.

Исследовательская группа создала вакцину на основе ослабленного Vesicular stomatitis virus – вируса, способного инфицировать как насекомых, так и млекопитающих. Подобная технология уже используется в вакцине против Эболы, разработанной компанией Merck.

Ученые опробовали два способа доставки вакцины против бешенства и заражения вирусом Нипа, смертность от которых может достигать соответственно почти 100% и до 75%.

В первом случае комаров вида Aedes aegypti кормили кровью, содержащей вакцину. Она размножалась в слюнных железах насекомых и могла передаваться во время укуса или когда летучие мыши поедали этих насекомых.

"В лабораторных условиях летучие мыши и мыши, которые контактировали с комарами-переносчиками вакцины, выработали нейтрализующие антитела против обоих вирусов. Исследователи также провели эксперимент с заражением бешенством. Все вакцинированные животные, которые впоследствии подверглись воздействию вируса, выжили", – говорится в статье.

В то же время подобный тест для вируса Нипа провести не удалось из-за отсутствия лаборатории с необходимым уровнем биобезопасности, однако уровень антител у животных был схожим.

По словам вирусолога Айхуа Чжена из Китайской академии наук, цель исследователей – фактически "превратить комара в инструмент вакцинации".

Альтернативный способ вакцинации

Поскольку использование комаров может быть эффективным не везде, ученые также разработали альтернативный метод – оральную вакцинацию. Для этого предлагают устанавливать специальные поилки с солевым раствором, который привлекает летучих мышей.

В лаборатории и мыши, и летучие мыши, пившие этот раствор с вакциной, также выработали нейтрализующие антитела.

Авторы исследования считают, что такой подход может стать масштабируемой стратегией для иммунизации диких популяций летучих мышей и снижения риска передачи опасных вирусов людям.

Несмотря на инновационность идеи, некоторые эксперты сомневаются, что ее удастся реализовать на практике. Выпуск в природу комаров, переносящих вакцину, потребует сложных регуляторных разрешений и экологических оценок.

Другие исследователи отмечают, что иммунная система летучих мышей до сих пор недостаточно изучена, поэтому сложно оценить, обеспечит ли такая вакцина длительную защиту и предотвратит ли распространение вирусов.

Эволюционный биолог и вирусолог Эдвард Холмс из Сиднейского университета отметил, что идея технически очень интересная, но в природных условиях может оказаться сложной для реализации.

По его мнению, главная проблема заключается не в летучих мышах, которые являются носителями этих вирусов на протяжении миллионов лет, а в том, что люди разрушают их естественную среду обитания и увеличивают риск передачи болезней через торговлю дикой природой и другие виды деятельности.

Напомним, по словам ученых, в 200-метровой пещере обитает самый смертоносный вирус. Речь идет о пещере Китум в Кении, одной из пяти так называемых "слоновьих пещер", получивших такое название потому, что их посещают слоны, которые "добывают" там соль.

Также там обитают летучие мыши – их экскременты на полу образуют толстый слой едкого вещества. Известно, что в 1980-х годах двое посетителей пещеры умерли от заражения вирусом – болезни Марбурга. Он передается египетскими летучими мышами, обитающими там.

