Террористическая атака российского дрона привела к необратимым последствиям.

Функциональность Нового безопасного конфайнмента полностью утрачена, однако пока нет предпосылок распространения загрязнения с Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) за пределы Зоны отчуждения.

Об этом "Телеграфу" сообщил эксперт по радиационной безопасности и ядерной энергетике "Greenpeace Украина" Ян Ванде Путте.

"Это очень сложная конструкция - и все это потеряно. К примеру, там примерно 340 отверстий, которые ранее использовали для заливки воды. Их теперь закрыли", - говорит Ванде Путте.

Видео дня

По его словам, конфайнмент включает в себя систему кондиционирования, различные виды изоляции и другие элементы, которые должны предотвращать конденсацию и коррозию.

"Главное следствие - это борьба с коррозией. Проблема не в ближайших годах. От коррозии конфайнмент не рухнет в ближайшие годы - это вопрос десятилетий. Но он точно не простоит сто лет. И уже есть многолетнее отставание от графика, необходимого для начала демонтажа объекта "Укрытие", - говорит специалист.

Эксперт отмечает, что по объективным причинам задержки графика демонтажа в дальнейшем будут только нарастать. Однако для гражданского населения Украины рисков со стороны ЧАЭС пока нет.

"Успокаивающим фактором является то, что нет непосредственного риска. Существует Зона отчуждения - по очень весомым причинам. Нет реалистичного сценария, при котором загрязнение могло бы распространиться за пределы Зоны отчуждения", - указывает спикер.

Даже если из конфайнмента выйдет радиоактивная пыль, вероятность чего ненулевая - это будет локальная проблема, а не масштабная.

"Да, работники будут работать в загрязненной зоне. Но это контролируемая профессиональная среда с точки зрения радиационной безопасности", - подчеркивает Ванде Путте.

Последствия российской атаки на ЧАЭС - последние новости

Эксперт по радиационной безопасности и ядерной энергетике "Greenpeace Украина" Ян Ванде Путте сообщил, что новый безопасный конфайнмент на ЧАЭС в феврале был намеренно поражен оккупационными войсками РФ - это не было случайностью. Восстановление поврежденной арки пока специалист считает невозможным.

В то же время заместитель технического директора по инфраструктуре ГСП ЧАЭС Сергей Кондратенко сообщил, что восстановление конфайнмента должно состояться до конца 2026 года. Украина уже заключила соглашение с ЕБРР по финансированию работ со стороны международных партнеров.

Вас также могут заинтересовать новости: