Ядерная безопасность под вопросом: РФ повредила критические подстанции, а ЧАЭС потеряла питание

По словам директора МАГАТЭ Рафаэля Гроси, агентство следит за развитием событий.

Сегодня утром в результате российской атаки были повреждены критические подстанции, обеспечивающие работу украинских АЭС, а Чернобыльская атомная электростанция потеряла внешнее питание, сообщает МАГАТЭ в соцсети Х.

"Сегодня утром в результате масштабных военных действий была нарушена работа нескольких украинских электрических подстанций, имеющих важное значение для ядерной безопасности. ЧАЭС потеряла все внешнее электроснабжение, также было нарушено электроснабжение других АЭС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что МАГАТЭ следит за развитием ситуации, чтобы оценить влияние на ядерную безопасность.

Видео дня

Как добавил министр иностранных дел Андрей Сибига, Россия систематически создает риски обесточивания ядерных объектов, включая Чернобыльскую АЭС и другие АЭС. Поэтому Украина призывает МАГАТЭ срочно созвать заседание Совета управляющих и решить вопрос присутствия России в Совете.

"Пока российские чиновники говорят о "важности" линий электропередач, их силы намеренно атакуют подстанции, непосредственно ставя под угрозу ядерную безопасность и игнорируя неоднократные предупреждения МАГАТЭ. Это не имеет ничего общего с инициативой "Атом ради мира". Это использование ядерного риска как инструмента принуждения", - написал он в соцсети Х.

Удар России по Украине 20 января - главные новости

В ночь на 20 января Россия снова массированно атаковала Украину, нацелившись прежде всего на энергетическую инфраструктуру. В результате ночной атаки тысячи домов в столице остались без отопления, света и воды.

Ранее Главное управление разведки сообщало, что Россия готовится нанести удары по ключевым подстанциям, обеспечивающим работу украинских атомных станций. Это впоследствии подтвердил президент Владимир Зеленский.

Как объяснял энергетический эксперт Станислав Игнатьев, в случае, если эти атаки будут успешными, это временно создаст ситуацию "близкую к блэкауту", а самые большие проблемы со светом будут в Киеве и на Востоке Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: