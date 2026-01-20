Ядерная безопасность под вопросом: РФ повредила критические подстанции, а ЧАЭС потеряла питание

Сегодня утром в результате российской атаки были повреждены критические подстанции, обеспечивающие работу украинских АЭС, а Чернобыльская атомная электростанция потеряла внешнее питание, сообщает МАГАТЭ в соцсети Х.
"Сегодня утром в результате масштабных военных действий была нарушена работа нескольких украинских электрических подстанций, имеющих важное значение для ядерной безопасности. ЧАЭС потеряла все внешнее электроснабжение, также было нарушено электроснабжение других АЭС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что МАГАТЭ следит за развитием ситуации, чтобы оценить влияние на ядерную безопасность.
Как добавил министр иностранных дел Андрей Сибига, Россия систематически создает риски обесточивания ядерных объектов, включая Чернобыльскую АЭС и другие АЭС. Поэтому Украина призывает МАГАТЭ срочно созвать заседание Совета управляющих и решить вопрос присутствия России в Совете.
"Пока российские чиновники говорят о "важности" линий электропередач, их силы намеренно атакуют подстанции, непосредственно ставя под угрозу ядерную безопасность и игнорируя неоднократные предупреждения МАГАТЭ. Это не имеет ничего общего с инициативой "Атом ради мира". Это использование ядерного риска как инструмента принуждения", - написал он в соцсети Х.
Удар России по Украине 20 января - главные новости
В ночь на 20 января Россия снова массированно атаковала Украину, нацелившись прежде всего на энергетическую инфраструктуру. В результате ночной атаки тысячи домов в столице остались без отопления, света и воды.
Ранее Главное управление разведки сообщало, что Россия готовится нанести удары по ключевым подстанциям, обеспечивающим работу украинских атомных станций. Это впоследствии подтвердил президент Владимир Зеленский.
Как объяснял энергетический эксперт Станислав Игнатьев, в случае, если эти атаки будут успешными, это временно создаст ситуацию "близкую к блэкауту", а самые большие проблемы со светом будут в Киеве и на Востоке Украины.