ЧАЭС снова подключена: Минэнерго рассказало о ситуации на станции и радиационном фоне

Станция обеспечена необходимым запасом топлива и исправными резервными источниками электропитания.

В ночь на 20 января Россия атаковала узлы энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают питание объектов Чернобыльской зоны отчуждения. Сейчас Чернобыльская АЭС подключена к Объединенной энергосистеме Украины, говорится в заявлении Министерства энергетики Украины.

"Благодаря слаженной работе энергетиков все объекты ГСП "Чернобыльская АЭС", в частности Новый Безопасный Конфайнмент и хранилища отработанного ядерного топлива, запитаны от Объединенной энергосистемы Украины в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Отмечается, что радиационный фон на промышленной площадке и в зоне отчуждения не превышает контрольных уровней. Станция обеспечена необходимым запасом топлива и исправными резервными источниками электропитания на случай повторных атак.

Видео дня

"Прямой угрозы для населения и окружающей среды в настоящее время нет. Энергетики и персонал станции продолжают мониторинг ситуации в усиленном режиме", – добавили в Минэнерго.

В ведомстве подчеркнули, что такие действия агрессора абсолютно недопустимы и являются грубым и циничным нарушением всех основополагающих принципов ядерной и радиационной безопасности.

Ситуация на Чернобыльской АЭС

20 января в результате российской атаки были повреждены критические подстанции, обеспечивающие работу украинских АЭС, а Чернобыльская атомная электростанция потеряла внешнее питание. Украина призвала МАГАТЭ срочно созвать заседание Совета управляющих и решить вопрос присутствия России в Совете.

Функциональность Нового безопасного конфайнмента полностью утрачена, однако пока нет предпосылок для распространения загрязнения из Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) за пределы Зоны отчуждения, сообщил эксперт по радиационной безопасности и ядерной энергетике "Greenpeace Украина" Ян Ванде Путте.

Вас также могут заинтересовать новости: