Во вторник по всей Украине не планируется отключать свет

Мониторинговые каналы предупреждают о новой комбинированной атаке со стороны РФ в течение ближайших 3 суток.

Во вторник, 17 марта, во всех регионах Украины с 17:00 до 22:00 будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему", – говорится в сообщении.

При этом для бытовых потребителей отключений света не запланировано. Однако в "Укрэнерго" призывают граждан перенести активное энергопотребление на дневное время – с 11:00 до 15:00.

Ситуация в энергетике

13 марта первый вице-премьер, министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась, а дефицит электроэнергии на пике потребления составляет около 1 ГВт.

По его словам, в настоящее время стабильную работу энергосистемы обеспечивают атомные, тепло- и гидроэлектростанции. Кроме того, благодаря солнечной генерации в непиковые часы системные ограничения по всей стране вообще не применяются. Также Украина продолжает импорт электроэнергии.

В начале марта Шмыгаль заявлял, что дефицит электроэнергии в энергосистеме благодаря работе энергетиков удалось сократить с 5-6 ГВт зимой до 1 ГВт.

При этом Россия продолжает свои атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. В частности, в ночь на 14 марта враг нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением почти 500 ударных БПЛА, ракет наземного и морского базирования.

Вас также могут заинтересовать новости: