Эксперт назвал 3 вредных привычки с багажом, которые приводят к хаосу в самолете

Лучше путешествовать с меньшим количеством вещей, например, брать рюкзак, который можно положить под сиденье.

Накануне Пасхи миллионы туристов отправятся в аэропорты на весенний отдых, однако эксперты по путешествиям предупредили: несколько распространенных ошибок с багажом могут существенно замедлять посадку пассажиров на рейсы. По словам эксперта по путешествиям компании Wild Packs Джейми Фрейзера, даже мелкие действия с ручной кладью могут создавать заторы в узких проходах самолета, пишет Express.

"Многие пассажиры не осознают, что их действия с багажом могут задерживать посадку для всех остальных. Проходы в салоне самолета очень узкие, поэтому когда кто-то внезапно останавливается или пытается справиться с чемоданом, это может задержать сотни людей позади", – пояснил он.

Эксперт назвал три самых распространенных ошибки пассажиров.

1. Неправильное использование багажных полок

Одной из главных причин задержек при посадке является неправильное использование верхних багажных полок. Поскольку многие авиакомпании взимают дополнительную плату за зарегистрированный багаж, пассажиры все чаще заносят большие чемоданы в салон самолета. В результате места в верхних отсеках быстро заполняются.

Эксперт советует сначала размещать основную ручную кладь на полке, а более мелкие вещи, например куртки или рюкзаки, – временно держать под сиденьем, пока все пассажиры не займут свои места.

2. Попытки достать чемодан из другого ряда

Еще одна распространенная ошибка происходит при выходе из самолета, когда пассажиры пытаются достать сумки, лежащие в отсеках позади их места. По словам Фрейзера, движение в обратном направлении блокирует проход и заставляет людей сзади останавливаться. Если чемодан находится на несколько рядов дальше, лучше подождать, пока проход освободится.

3. Невнимательность в узком проходе

Высадка также может затягиваться, когда пассажиры внезапно останавливаются в проходе или размахивают сумками, двигаясь к своему месту.

"Проходы в самолетах очень узкие, поэтому даже короткая остановка может создать очередь", – отметил эксперт и посоветовал держать багаж ближе к себе и двигаться равномерно.

Как ускорить посадку

Джейми Фрейзер также поделился несколькими советами, которые могут помочь ускорить процесс посадки:

путешествовать с меньшим количеством вещей – например, брать рюкзак или мягкую сумку, которую можно положить под сиденье;

покупать средства гигиены уже в месте назначения, чтобы сэкономить место в багаже и избежать задержек на контроле жидкостей;

ждать объявления своей группы посадки, ведь преждевременное выстраивание у выхода замедляет процесс;

подготовить вещи заранее, чтобы не останавливаться в проходе для перекладывания сумок.

"Каждый хочет побыстрее сесть в самолет и расслабиться перед началом отпуска. Если быть организованным с багажом и учитывать интересы других пассажиров, посадка пройдет значительно быстрее для всех", – подытожил эксперт.

Напомним, тревел-эксперт Марк Уолтерс советует путешественникам не шутить во время прохождения паспортного контроля в аэропорту или на границе, ведь даже невинная, на первый взгляд, фраза может вызвать подозрения у пограничников. Он пояснил, что при пересечении границы стоит воздерживаться от любых шуток, в частности о бомбах, наркотиках и т. п. Если пограничники или таможенники поймут, что вы шутите, они все равно обязаны отреагировать.

