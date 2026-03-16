Гороскоп на неделю по картам Таро: Овнам - проверка, Ракам - возможность

Тельцам советуют сменить фокус и взглянуть на себя и свою жизнь с более оптимистичной стороны.

Составлен гороскоп на неделю с 16 по 22 марта 2026 года по картам Таро для всех знаков Зодиака, передает glamour.hu со ссылкой на таролога Селенви.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Новый сезон приносит свежие возможности и напоминает о том, что мы обладаем гораздо большей властью над своей реальностью, чем привыкли замечать в повседневной жизни. Вопрос только в том, насколько смело мы готовы использовать эту власть. Многие знаки Зодиака ощутят положительные и захватывающие перемены, которые могут кардинально изменить ход событий.

Овен

Вас ждёт серьёзное решение, которое потребует полной отдачи и осознания последствий. Подумайте, какие вложения энергии действительно того стоят, а что лучше оставить. Выбирайте путь, который не только забирает ресурсы, но и приносит удовлетворение, радость и развитие. Этот период может стать проверкой на зрелость и способность держать баланс между желанием и ответственностью.

Телец

Сейчас вы сами создаёте для себя преграды – чаще всего это проявляется в мыслях и внутренних сомнениях. Чтобы продвинуться вперёд, стоит сменить фокус и взглянуть на себя и свою жизнь с более оптимистичной стороны. Осознайте, что ключ к изменениям находится внутри вас, и ваша внутренняя позиция способна повлиять на внешние обстоятельства гораздо сильнее, чем кажется.

Близнецы

Вас ждёт неожиданный импульс, способный существенно ускорить продвижение к цели. Не откладывайте действия – используйте творческую энергию, открывайтесь новым возможностям и воплощайте идеи в жизнь. Этот период благоприятен для инициатив и проектов, где важна смелость и креативность. Ваш успех зависит от готовности действовать решительно и не бояться перемен.

Рак

Один жизненный цикл подходит к концу, и начинается новый этап, который вы сможете строить сами. На этот раз события разворачиваются под вашим контролем, и только от вас зависит, как они будут складываться. Используйте эту редкую возможность для реализации собственных желаний, смелых решений и личного роста. Сосредоточьтесь на том, что наполняет вас силой и вдохновением.

Лев

Вас ждёт интенсивная и сосредоточенная работа, где ваша настойчивость и внимание к деталям принесут ощутимые плоды. Даже если почувствуете усталость, не останавливайтесь – ваши усилия будут вознаграждены. Этот период открывает возможности для значимых достижений, а уверенность и дисциплина помогут справиться с любыми препятствиями.

Дева

Результаты длительной и кропотливой работы наконец-то становятся заметны. Это время "сбора урожая" – успехи, признание и возможность немного отдохнуть и насладиться тем, что вы создали. Позвольте себе радоваться достижениям и почувствовать удовлетворение, которое приходит только после долгого усилия.

Весы

Желание свободы будет особенно сильным, и раздражение от ограничений со стороны других может нарастать. Сейчас важно отстаивать свои интересы и потребности, но при этом сохранять уважение к окружающим. Найдите баланс между личными желаниями и обязательствами – это поможет чувствовать себя уверенно и спокойно, не нарушая гармонию вокруг.

Скорпион

Вы склонны проживать и переживать события очень глубоко, но сейчас особенно важно замедлиться и прислушаться к себе. Проявляйте к себе мягкость и терпение – это позволит сохранить силы для будущих дел. Внутренний анализ и забота о собственной энергии помогут сохранить баланс и не выгореть в период активной работы.

Стрелец

Принятие и осознанное понимание происходящего будут определять вашу эффективность. Вместо того чтобы пытаться убежать от проблем, встречайте их с ясностью и смелостью. Такой подход поможет не только сохранять внутреннее равновесие, но и принимать более взвешенные решения, которые принесут долгосрочные результаты.

Козерог

На этой неделе важно отстаивать свои ценности и заботиться о близких, не причиняя при этом вреда другим. Старайтесь устанавливать границы корректно и уважительно, чтобы одновременно защищать себя и поддерживать гармонию. Умение находить баланс между принципами и тактом принесёт вам и окружающим пользу и уверенность.

Водолей

К вам возвращается мотивация и ясность, позволяющая видеть ситуацию во всей полноте. Энергия сбалансирована, а ваши лидерские качества проявляются особенно ярко. Вы способны эффективно решать задачи, вдохновлять других и достигать заметных результатов. Этот период благоприятен для инициатив, где нужна стратегическая перспектива и концентрация.

Рыбы

Вы достигнете пика личностного развития, и некоторые этапы подходят к завершению. Это не повод для тревоги, наоборот – вы сможете почувствовать облегчение и внутреннее спокойствие. Важно использовать этот момент для гармонизации своих ресурсов, анализа пройденного пути и подготовки к новому циклу жизни.

