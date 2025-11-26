НАК "Нафтогаз Украины" просит США частично профинансировать закупку дополнительных 4,4 миллиарда кубометров газа, необходимых для стабильного прохождения отопительного сезона.
Об этом рассказал председатель правления компании Сергей Корецкий в комментарии Associated Press.
По его словам, "Нафтогаз" смог обеспечить 70% средств, из необходимых 2 миллиардов долларов для закупки газа, преимущественно за счет европейских кредитов и нескольких грантов.
Глава нефтегазового монополиста добавил, что компания пытается получить остальные 30% за счет кредита от Международной финансовой корпорации развития США и Экспортно-импортного банка США.
"Эти деньги были нужны еще позавчера. Нужно время, чтобы его (газ, - УНИАН) купить, привезти, доставить, закачать и выпустить", - сказал Корецкий.
Вместе с тем, журналисты АР отмечают, что украинская компания ранее не занимала средства у США, что имеет решающее значение при рассмотрении соответствующей заявки.
Глава НАК "Нафтогаз" также отметил, что Украина сейчас импортирует 25-30 миллионов кубометров газа в сутки, учитывая опыт предыдущих лет, чтобы избежать резкого роста цен для Украины и Европы из-за больших внезапных закупок.
Корецкий напомнил, что Украина вынуждена дополнительно импортировать газ из-за последствий российских атак на газовую инфраструктуру и ожидания новых ударов.
Атаки РФ на газовую инфраструктуру Украины - последние новости
Осенью Россия активизировала атаки на газовую инфраструктуру. В частности 16 октября, враг в шестой раз за месяц ударил по газовой инфраструктуре, в частности объектам группы "Нафтогаз", что привело к остановке работы части критических объектов
Удары РФ по газовой инфраструктуре, по неофициальным данным, уже уничтожили примерно 60% газового производства.
Из-за масштабных атак российской армии Украина была вынуждена дополнительно импортировать "голубое топливо". В конце октября президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что уже собрано 70% финансирования, необходимого для импорта газа.