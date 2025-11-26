"Нафтогаз" смог обеспечить 70% средств, из необходимых 2 миллиардов долларов для закупки газа.

НАК "Нафтогаз Украины" просит США частично профинансировать закупку дополнительных 4,4 миллиарда кубометров газа, необходимых для стабильного прохождения отопительного сезона.

Об этом рассказал председатель правления компании Сергей Корецкий в комментарии Associated Press.

По его словам, "Нафтогаз" смог обеспечить 70% средств, из необходимых 2 миллиардов долларов для закупки газа, преимущественно за счет европейских кредитов и нескольких грантов.

Видео дня

Глава нефтегазового монополиста добавил, что компания пытается получить остальные 30% за счет кредита от Международной финансовой корпорации развития США и Экспортно-импортного банка США.

"Эти деньги были нужны еще позавчера. Нужно время, чтобы его (газ, - УНИАН) купить, привезти, доставить, закачать и выпустить", - сказал Корецкий.

Вместе с тем, журналисты АР отмечают, что украинская компания ранее не занимала средства у США, что имеет решающее значение при рассмотрении соответствующей заявки.

Глава НАК "Нафтогаз" также отметил, что Украина сейчас импортирует 25-30 миллионов кубометров газа в сутки, учитывая опыт предыдущих лет, чтобы избежать резкого роста цен для Украины и Европы из-за больших внезапных закупок.

Корецкий напомнил, что Украина вынуждена дополнительно импортировать газ из-за последствий российских атак на газовую инфраструктуру и ожидания новых ударов.

Атаки РФ на газовую инфраструктуру Украины - последние новости

Осенью Россия активизировала атаки на газовую инфраструктуру. В частности 16 октября, враг в шестой раз за месяц ударил по газовой инфраструктуре, в частности объектам группы "Нафтогаз", что привело к остановке работы части критических объектов

Удары РФ по газовой инфраструктуре, по неофициальным данным, уже уничтожили примерно 60% газового производства.

Из-за масштабных атак российской армии Украина была вынуждена дополнительно импортировать "голубое топливо". В конце октября президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что уже собрано 70% финансирования, необходимого для импорта газа.

Вас также могут заинтересовать новости: