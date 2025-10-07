Правительство дополнительно выделило 1,5 млрд грн прифронтовым регионам для защиты объектов энергетики.

В Украине зафиксируют цену на газ для населения. Как сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram, этот вопрос обсуждался во время его встречи с премьер-министром Юлией Свириденко.

"Договорились, что в ближайшее время правительство примет постановление, которое сохранит фиксированную цену на природный газ для бытовых потребителей. Также уже принято решение о моратории на отключение потребителей в прифронтовых общинах от энергообеспечения", – говорится в сообщении.

Кроме этого, президент сообщил о выделении правительством дополнительно 1,5 миллиарда гривен именно прифронтовым регионам для защиты объектов энергетики. По словам Зеленского, уже сформирован резерв оборудования для оперативного восстановления энергоснабжения, который планируется увеличивать.

Ситуация с поставками газа в Украину

Украина ведет переговоры об увеличении объема импорта газа на ориентировочно 30%, что составляет около 1,38 миллиарда кубометров.

Министр энергетики Светлана Гринчук отметила, что продолжаются переговоры о финансировании импорта "голубого топлива" как за счет кредитных, так и грантовых средств.

