В Украине зафиксируют цену на газ для населения. Как сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram, этот вопрос обсуждался во время его встречи с премьер-министром Юлией Свириденко.
"Договорились, что в ближайшее время правительство примет постановление, которое сохранит фиксированную цену на природный газ для бытовых потребителей. Также уже принято решение о моратории на отключение потребителей в прифронтовых общинах от энергообеспечения", – говорится в сообщении.
Кроме этого, президент сообщил о выделении правительством дополнительно 1,5 миллиарда гривен именно прифронтовым регионам для защиты объектов энергетики. По словам Зеленского, уже сформирован резерв оборудования для оперативного восстановления энергоснабжения, который планируется увеличивать.
Ситуация с поставками газа в Украину
Украина ведет переговоры об увеличении объема импорта газа на ориентировочно 30%, что составляет около 1,38 миллиарда кубометров.
Министр энергетики Светлана Гринчук отметила, что продолжаются переговоры о финансировании импорта "голубого топлива" как за счет кредитных, так и грантовых средств.