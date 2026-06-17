'Ситуация критическая': крупнейший автопроизводитель в Европе может исчезнуть, - Der Spiegel

Проблемы концерна оказались гораздо серьезнее, чем казалось на первый взгляд.

Руководство Volkswagen AG считает, что концерну грозит исчезновение. Об этом со ссылкой на данные анонимного расследования сообщает Der Spiegel.

В рамках внутреннего расследования были опрошены члены правления и наблюдательного совета Volkswagen AG. Целью инициативы было желание оценить уровень внутренней сплоченности.

Высшее руководство было почти единодушно в том, что ситуация в концерне Volkswagen AG является критической. Шестеро из девяти опрошенных членов правления оценили состояние компании как угрожающее её существованию. Еще трое назвали ситуацию напряженной. Вариант "не критическая" не выбрал никто.

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Все опрошенные члены правления выступили за радикальное изменение стратегии. Они также резко оценили действующую стратегию компании в Китае и Северной Америке.

Проблемы Volkswagen – что известно

Еще в прошлом году УНИАН сообщал о том, что немецкая автомобильная промышленность оказалась в состоянии кризиса из-за ряда системных проблем, в частности потери инновационного потенциала, высокой стоимости производства и неспособности эффективно конкурировать с электромобилями с других рынков.

По данным Deutsche Welle, по итогам 2025 года чистая прибыль концерна Volkswagen после уплаты налогов сократилась примерно на 44 % – до 6,9 млрд евро с 12,4 млрд евро годом ранее.

Главной причиной падения стали убытки дочерней компании Porsche, связанные с изменением стратегии в пользу продления срока эксплуатации двигателей внутреннего сгорания, что сказалось на материнской компании.

К этому добавились миллиардные убытки от американских пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа.

В конце прошлого года стало известно, что Volkswagen прекращает производство автомобилей на своем предприятии в Дрездене. Решение о закрытии производственной линии было принято на фоне падения продаж в Китае и слабого спроса на европейском рынке.

Также сообщалось о временной приостановке производства двух ключевых моделей Volkswagen – Golf и Tiguan. По словам немецкого автопроизводителя, этот шаг был "заранее запланирован". Его связывали с необходимостью решения вопросов, касающихся складских запасов.

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