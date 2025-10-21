Компании не хватает 11 миллиардов евро для обеспечения стабильной работы в следующем году.

Компания Volkswagen заявила, что готовится приостановить производство двух ключевых моделей, но отрицает, что это связано с напряженностью в отношениях между Нидерландами и КНР. Об этом сообщает Reuters.

Volkswagen приостанавливает производство двух моделей

Согласно новым данным, приостановка производства моделей Golf и Tiguan была "запланирована заранее" для решения вопросов с запасами на складах и совпала с осенними каникулами.

Ранее издание Bild, ссылаясь на источники в сети поставщиков, сообщало, что эти меры связаны со спором вокруг Nexperia. Последняя является нидерландским производителем компьютерных микрочипов и "дочкой" китайской Wingtech.

Видео дня

Напомним, что правительство Нидерландов взяло под контроль компанию Nexperia, чтобы обеспечить достаточное количество микросхем для автомобильной и бытовой электроники в Европе. В ответ Китай ввел запрет на экспорт чипов компании.

Volkswagen на грани финансового кризиса - что известно

Стоит сказать, что трудности преследуют Volkswagen уже довольно давно. По подсчетам специалистов, компании не хватает 11 миллиардов евро для обеспечения стабильной работы в следующем году. Эти средства необходимы для разработки новых моделей, инвестиций в передовые технологии и обновления производственных мощностей.

Напомним, что ранее Volkswagen сообщил о резком падении прибыли во втором квартале этого года - сразу на 36,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также сообщалось о стремительном падении операционной прибыли Porsche (входит в концерн Volkswagen AG) во втором квартале 2025 года.

Вас также могут заинтересовать новости: