Крупнейший автопроизводитель Европы сталкивается со слабым спросом на ключевых рынках.

Компания Volkswagen прекратит производство машин на своем предприятии в Дрездене. Это первый такой случай за 88-летнюю историю автопроизводителя, сообщает Financial Times.

Закрытие производственной линии происходит на фоне слабых продаж в Китае и низкого спроса в Европе, а также из-за американских пошлин, которые негативно влияют на продажи в США.

Немцы уже некоторое время пытаются сбалансировать распределение своего инвестиционного бюджета в размере около 160 миллиардов евро на ближайшие пять лет. Сейчас автопроизводитель активно ищет способы сократить расходы и повысить операционную прибыль.

Volkswagen сталкивается с новыми вызовами, поскольку более длительный срок службы двигателей на ископаемом топливе требует новых инвестиций.

"Нужно смотреть на новые поколения бензиновых технологий", - заявил аналитик Bernstein Стивен Райтман.

В то же время портфельный менеджер Union Investment Мориц Кронененбергер считает, что некоторые проекты придется исключить из инвестиционных планов Volkswagen.

Отметим, что с 2002 года, когда на заводе в Дрездене началось производство, там было изготовлено менее 200 000 авто, или менее половины годового объема центрального завода Volkswagen в Вольфсбурге.

Закрытие производства - часть соглашения с профсоюзами, заключенного в прошлом году, которое также предусматривает сокращение 35 000 рабочих мест Volkswagen на территории Германии.

Глава бренда Volkswagen Томас Шефер заявил, что решение об остановке производства далось не легко, но "с экономической точки зрения оно было необходимым".

Volkswagen - последние новости

Трудности преследуют Volkswagen уже довольно давно. Ранее в компании сообщили о резком падении прибыли во втором квартале 2025 года - более чем на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также сообщалось о приостановке производства двух ключевых моделей Volkswagen. По словам немецкого автопроизводителя, этот шаг "запланировали заранее". Его связывали с решением вопросов относительно запасов на складах.

