Россия скопировала Tesla Cybertruck: сколько будет стоить и как будет выглядеть

"Возрожденная" российская компания "Руссо-Балт" обнародовала подробности о своей новой электрической модели C55. Производитель опубликовал данные о комплектации и стоимости электрического кроссовера на своем Telegram-канале.

Вместе с анонсом компания опубликовала рендеры новой модели. Автомобиль оказался почти полной копией американского электромобиля Tesla Cybertruck. На изображениях можно увидеть тот же рубленый силуэт, острые грани кузовных панелей и характерную переднюю оптику.

Полноприводный автомобиль получит 5-местный салон и два электродвигателя. Его кузов будет выполнен из нержавеющей стали. Разгоняться до 100 км/ч электромобиль сможет за 6 секунд.

Видео дня

Основные характеристики C55:

длина – 5250 мм;

ширина – 2120 мм;

высота – 1800 мм;

мощность – 550 л.с.;

максимальная скорость – 210 км/ч;

запас хода – 500 км;

аккумулятор – 110 кВт·ч.

В базовую комплектацию войдут 15-дюймовый сенсорный дисплей для управления автомобилем и развлекательный центр, четыре камеры кругового обзора, музыкальная система с 8 динамиками и сабвуфером, а также кожаные сиденья с вентиляцией и подогревом.

Опционально на модель можно будет установить четыре электродвигателя с суммарной мощностью 1000 л.с. Презентация автомобиля запланирована на лето 2026 года.

Цена за базовую комплектацию составит 8 млн рублей (по состоянию на апрель 2026 года), или около 106 тысяч долларов. Для сравнения, цена Tesla Cybertruck 2026 года в самой дешевой комплектации составляет около 60 тысяч долларов. Новинка должна появиться на рынке уже в 2027 году.

Tesla Cybertruck – последние новости

Оригинальный Tesla Cybertruck – это электрический пикап в стиле киберпанка, который компания Tesla выпускает с 2023 года. Автомобиль трудно назвать полностью успешным, его продажи довольно слабые. Так, на фоне резкого падения продаж компания Tesla незаметно начала сокращать производственные объемы своей новой модели.

Сообщалось также, что американским военнослужащим, находящимся в Европе, запретили ввозить пикапы Cybertruck. Это связано с тем, что конструкция этой модели не соответствует требованиям безопасности ЕС.

