Отстали навсегда: российские автопроизводители собирают старый 'хлам' из Китая

Россияне хотят как можно скорее возобновить работу автозаводов после ухода западных брендов с рынка РФ.

Средний возраст иностранных моделей, производство которых организовано на российских автозаводах, составляет 4,8 года. Об этом сообщают российские СМИ.

Подавляющее большинство таких легковых и легких коммерческих автомобилей имеет китайское происхождение: некоторые выпускаются под собственными брендами, другие - под новыми российскими.

Возраст продукции "АвтоВАЗа" эксперты не учитывали, поскольку он является национальным российским производителем.

Если при подсчете опираться не на время, прошедшее с момента последнего рестайлинга, а на время с момента премьеры актуального поколения автомобиля, то средний возраст может вырасти еще больше.

Дело в том, что некоторые модели маскируют свой возраст частыми рестайлингами, тогда как техническая часть не претерпевает существенных изменений.

Например, один из бестселлеров российского рынка - Chery Tiggo 7 Pro - впервые был представлен в 2019 году, после чего несколько раз обновлялся, получая индексы Max и L.

Российский "Москвич 3" был создан на основе модели JAC JS4, представленной в 2020 году. В ее основе лежит еще более ранняя модель 2018 года.

Автомобиль Haval M6, производство которого организовали в Калужской области, был построен на платформе кроссовера H6, представленного еще в 2011 году.

Первое поколение M6 появилось в 2017 году, а в 2021-м модель претерпела изменения, в частности в части кузова и интерьера. При этом она сохранила 150-сильный турбомотор в сочетании с роботизированной трансмиссией и передним приводом. Именно такой кроссовер собирают в РФ.

Другая популярная модель - Haval Jolion - также не является новой. В Китае автомобиль был представлен в конце 2020 года, а в 2021-м поступил на конвейер завода в Тульской области. С тех пор российский "Джолион" пережил несколько обновлений, хотя в самом Китае его сняли с продажи в 2021 году.

В Китае обновления автомобилей происходят значительно чаще. Так, на местном рынке Tiggo 7 вновь подвергся модернизации, как и еще один популярный в РФ кроссовер - Geely Monjaro.

Стоит сказать, что "дореформенный" Monjaro должен стать первой моделью возрожденного бренда Volga. Его перспективы на сегодняшний день остаются крайне туманными. В частности, из-за зависимости от китайских технологий и отсутствия российской инженерной базы.

По мнению специалистов, модель лицензионной сборки, которой придерживается РФ, в принципе не предусматривает производства новейших автомобилей.

Она ориентирована на выпуск версий машин предыдущего поколения, которые нередко уже сняты с производства на основных предприятиях или же находятся на завершающем этапе своего жизненного цикла на конвейере.

По словам некоторых экспертов, для российского потребителя ключевым фактором является цена, тогда как новизна автомобиля не играет столь значительной роли.

Специалисты также считают, что в нынешних условиях российские автопроизводители не смогут догнать модельные линейки китайских компаний, которые часто обновляются. Таким образом, отставание российского автопрома от китайского никуда не исчезнет.

Ранее УНИАН писал, что в прошлом году в РФ было закрыто более 640 шоурумов китайских автомобильных брендов, что в 1,4 раза больше, чем годом ранее.

Таким образом, в прошлом году примерно каждый четвертый автосалон китайских марок прекратил работу или перешел на продажу других брендов.

Также сообщалось, что работники крупнейшего российского автозавода - "АвтоВАЗа" - начали увольняться на фоне снижения зарплат.

Проблемы предприятия связывают с низкими объемами продаж. Как стало известно, за январь-август 2025 года реализация автомобилей марки Lada сократилась почти на 25%.

