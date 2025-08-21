Сложности с продажами "Москвича 8" происходят на фоне общего спада авторынка в России.

Новый кроссовер "Москвич 8", с которым россияне связывали большие надежды, полностью провалился на рынке. Об этом сообщает The Moscow Times.

Через две недели после того, как его начали продавать, дилерские центры смогли реализовать лишь один такой автомобиль. Сделка была заключена в середине августа.

"Все комплектации есть, а очереди нет", - приводит агентство слова представителя одного из автосалонов.

Возможной причиной этого является цена нового авто, которая стартует с 2,98 млн российских рублей (около 38 тысяч долларов).

Стоит также отметить общий спад российского авторынка. За первое полугодие этого года в РФ продали 530,4 тыс новых легковых авто. Если учитывать грузовые автомобили и автобусы, то общий объем рынка составил 601,8 тыс машин - это на 28% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

"Москвич 8" - что известно

Новый "Москвич" выступает флагманским кроссовером марки, а фактически является копией китайского Sehol X8.

Габариты "Москвич 8" составляют 4824 1870 1756 мм. Машина получила массивную решетку радиатора со светодиодной оптикой, цифровую панель приборов, систему кругового обзора, беспроводную зарядку для телефона и т.д.

Автомобиль оснастили бензиновым двигателем GDI мощностью 174 л. с., работающим в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

История провала - главные новости

Сложности с новым "Москвичом" начались задолго до начала продаж, из-за чего сроки выхода на рынок постоянно переносили. Если изначально автомобиль должен был появиться в продаже в прошлом году, то в феврале 2025-го сообщалось о старте продаж в конце зимы, но даже эти планы реализовать не удалось.

Возмущение российской общественности вызвала и цена, которая, как уже отмечалось, оказалась вдвое больше цены оригинала. Также автомобиль критиковали за оборудование, которое не соответствует статусу флагмана.

