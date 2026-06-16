Длиннее, чем танк 'Шерман': назван самый популярный автомобиль в США

Этот пикап уже много лет остается бестселлером на рынке США.

За период с начала 2026 года по май рейтинг самых популярных новых автомобилей в США возглавляет пикап Ford F-Series. Об этом сообщает Focus2Move.

Продажи автомобиля сократились в годовом исчислении на 15,1%, но он все равно занимает внушительные 4,5% американского рынка.

Ford F-Series – без преувеличения легендарная серия полноразмерных пикапов, выпускаемых компанией Ford Motor Company с 1948 года. На сегодняшний день производитель выпустил более 40 миллионов таких автомобилей.

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На втором месте расположился Chevrolet Silverado, который также представляет собой полноразмерный пикап. Его начали производить в 90-е годы, и сегодня эта модель занимает 3,6% американского рынка.

Стоит отметить, что современные версии Ford F-Series и Chevrolet Silverado являются одними из самых больших серийных автомобилей на рынке. Так, длина большинства версий модели F-Series превышает 5800 мм. Примерно такую же длину имеет американский средний танк периода Второй мировой войны M4 Sherman.

В то же время это не должно никого удивлять, ведь конструктивно Ford F-Series и Chevrolet Silverado ближе к полноценным грузовикам, чем к обычным легковым автомобилям. При этом обе модели очень комфортны, и их можно использовать для повседневных поездок.

В целом десятка лидеров американского авторынка выглядит следующим образом:

Ford F-Series (-15,1%); Chevrolet Silverado (-1%); Honda CR-V (+2,5%); Ram Pickup (+16,7%); Toyota Camry (+13,4%); GMC Sierra (-3,9%); Chevrolet Equinox (-4,7%); Tesla Model Y (+3,5%); Nissan Rogue (+30,3%); Toyota RAV4 (-40%).

Мировой авторынок – другие новости

Ранее УНИАН сообщал, что в первом квартале 2026 года лидером среди новых автомобилей на европейском рынке стал Renault Clio.

Эта модель традиционно пользуется спросом благодаря сочетанию современного дизайна, экономичного расхода топлива и широкого набора технологического оснащения. Кроме того, Renault Clio часто отмечают как один из самых безопасных автомобилей.

Сообщалось также, что по итогам периода с начала 2026 года по апрель на крупнейшем автомобильном рынке Европы – в Германии – лидером продаж среди новых автомобилей остается Volkswagen Golf.

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