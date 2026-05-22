Что выбирают взыскательные немцы: названо самое популярное авто на крупнейшем рынке ЕС

Volkswagen Golf считается доступным, надёжным и экономичным автомобилем для всей семьи.

По итогам периода с начала 2026 года по апрель самым популярным новым автомобилем на крупнейшем автомобильном рынке Европы – в Германии – остается Volkswagen Golf. Об этом пишет Focus2Move.

Сообщается, что Volkswagen Golf увеличил объемы продаж на 1,6% в годовом исчислении и занял 3,3% рынка.

Это вполне закономерно: с момента дебюта в 1974 году Volkswagen Golf стал настоящим символом доступного, надежного и экономичного автомобиля. Дополнительным преимуществом модели остается ее высокая ликвидность на вторичном рынке.

Второе место среди самых популярных автомобилей Германии занял кроссовер Volkswagen T-Roc, который, по мнению экспертов, удачно сочетает современный дизайн, универсальность и передовые технологии. На третьей позиции оказался еще один кроссовер от популярного немецкого производителя – Volkswagen Tiguan.

Резко выросли продажи электрокроссовера Skoda Elroq (+222%). Эксперты считают, что популярность автомобиля связана с балансом между доступной ценой, большим запасом хода и практичностью в повседневном использовании.

ТОП-10 самых популярных новых автомобилей в Германии:

Volkswagen Golf (+1,6%); Volkswagen T-Roc (-23,5%); Volkswagen Tiguan (-21,4%); Skoda Octavia (+6,3%); Opel Corsa (+16,6%); BMW X1 (+8,2%); Skoda Elroq (+222%); Audi A6 (+17,1%); Mercedes GLC (+13,1%); Volkswagen Passat (-20,5%).

По итогам первого квартала 2026 года самым популярным новым автомобилем в Европе стал Renault Clio. Европейские водители традиционно ценят эту модель за стильный дизайн, экономичность и современное оснащение. Кроме того, Clio считается одним из самых безопасных автомобилей в своем классе.

Сообщалось также, что самым популярным новым автомобилем в США в первом квартале 2026 года оказался легендарный пикап Ford F-Series, который выпускают уже более 70 лет.

