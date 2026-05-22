Что выбирают взыскательные немцы: названо самое популярное авто на крупнейшем рынке ЕС

По итогам периода с начала 2026 года по апрель самым популярным новым автомобилем на крупнейшем автомобильном рынке Европы – в Германии – остается Volkswagen Golf. Об этом пишет Focus2Move.
Сообщается, что Volkswagen Golf увеличил объемы продаж на 1,6% в годовом исчислении и занял 3,3% рынка.
Это вполне закономерно: с момента дебюта в 1974 году Volkswagen Golf стал настоящим символом доступного, надежного и экономичного автомобиля. Дополнительным преимуществом модели остается ее высокая ликвидность на вторичном рынке.
Второе место среди самых популярных автомобилей Германии занял кроссовер Volkswagen T-Roc, который, по мнению экспертов, удачно сочетает современный дизайн, универсальность и передовые технологии. На третьей позиции оказался еще один кроссовер от популярного немецкого производителя – Volkswagen Tiguan.
Резко выросли продажи электрокроссовера Skoda Elroq (+222%). Эксперты считают, что популярность автомобиля связана с балансом между доступной ценой, большим запасом хода и практичностью в повседневном использовании.
ТОП-10 самых популярных новых автомобилей в Германии:
- Volkswagen Golf (+1,6%);
- Volkswagen T-Roc (-23,5%);
- Volkswagen Tiguan (-21,4%);
- Skoda Octavia (+6,3%);
- Opel Corsa (+16,6%);
- BMW X1 (+8,2%);
- Skoda Elroq (+222%);
- Audi A6 (+17,1%);
- Mercedes GLC (+13,1%);
- Volkswagen Passat (-20,5%).
Самые популярные автомобили в ЕС и США – последние новости
По итогам первого квартала 2026 года самым популярным новым автомобилем в Европе стал Renault Clio. Европейские водители традиционно ценят эту модель за стильный дизайн, экономичность и современное оснащение. Кроме того, Clio считается одним из самых безопасных автомобилей в своем классе.
Сообщалось также, что самым популярным новым автомобилем в США в первом квартале 2026 года оказался легендарный пикап Ford F-Series, который выпускают уже более 70 лет.