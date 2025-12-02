Этот автомобиль удачно сочетает небольшие размеры и значительное внутреннее пространство.

Эксперты выбрали лучший подержанный семейный автомобиль в 2025 году - им стал хорошо известный миллионам автомобилистов Volkswagen Polo. Об этом сообщает Daily Express.

По словам специалистов, автомобиль может похвастаться просторным салоном, премиум-оснащением и продвинутыми (для своего уровня) технологиями. Эксперты говорят, что Volkswagen Polo комфортнее своего главного конкурента - Ford Fiesta.

Кроме того, Polo хвалят за экономность, что делает его отличным выбором для тех, кто имеет ограниченный бюджет.

Видео дня

"Несмотря на то, что Volkswagen Polo называют "маленьким автомобилем", он на самом деле очень просторный. Для пассажиров на заднем сиденье пространство для ног и головы примерно такое же, как и в более крупном Volkswagen Golf, что превышает просторность таких альтернативных моделей, как Vauxhall (Opel) Corsa", - приводят в издании слова специалистов онлайн-платформы Carwow.

Покупателям доступны различные варианты Volkswagen Polo, включая топовые Polo GTI. Эта модификация способна разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 6,5 секунды, а ее максимальная скорость составляет 240 км/ч.

Отметим, что на вторичном рынке Украины Volkswagen Polo VI поколения можно приобрести по цене около 12 500 долларов. Более ранние модели Volkswagen Polo стоят значительно меньше и могут обойтись в 5500-7500 долларов.

Украинский авторынок - последние новости

Ранее стало известно, что пока цены гибридов и электрокаров на вторичном рынке Украины растут, традиционные топливные сегменты становятся даже доступнее.

Если говорить о бензиновых автомобилях, то год начался с медианной отметки 6700 долларов, а к ноябрю цены составляли в среднем 6650 долларов.

Также сообщалось, что в прошлом месяце украинцы приобрели около 8,3 тысячи новых легковушек. Это почти на 60% больше, чем год назад.

Вас также могут заинтересовать новости: