Ранее в Техасе начались испытания небольшого парка автономных такси Tesla Robotaxi.

Компания Tesla тестирует свой парк роботакси в Остине (штат Техас) без людей-контроллеров, которые ранее находились внутри авто. Об этом сообщает Interesting Engineering.

"Тестирование продолжается без лиц внутри автомобиля", - написал в свою очередь Илон Маск, комментируя видео, которое распространили в Сети.

Судя по всему, такие поездки делают исключительно для тестирования, и они еще не доступны для обычных клиентов.

Напомним, с тех пор как в июне в Остине запустили сервис роботакси, каждая беспилотная Tesla имела оператора безопасности, готового вмешаться при необходимости.

Контроллер безопасности должен был наблюдать за системой автономного управления и брать на себя управление, если автомобиль сталкивался с ситуацией, которую он не мог безопасно решить самостоятельно.

Роботакси Tesla оказалось не очень безопасными: контроллеру безопасности неоднократно приходилось брать управление на себя, в частности, когда автомобиль поехал по односторонней улице в неправильном направлении.

Новый отчет Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) показывает, что роботакси Tesla попали в четыре аварии с сентября. В целом роботакси Tesla в Остине попадали в аварии чаще, чем конкуренты, в частности, Waymo.

Несмотря на это, Маск неоднократно давал понять, что хочет убрать контроллеры безопасности с роботакси, превратив автомобиль в автономный. Переход к полностью автономным роботакси является важной технологической вехой для компании.

Так или иначе, парк роботакси хотя и медленно, но увеличивается. Сегодня активный парк Tesla в Остине составляет 31 автомобиль, что чуть больше 29, о которых сообщалось в ноябре.

Компания Tesla - другие новости

Напомним, в августе компания Tesla провела презентацию новой Model Y Performance для Европы. Внешне автомобиль отличается от "младших" версий более спортивным кузовным обвесом и эксклюзивным комплектом 21-дюймовых колесных дисков дизайна Arachnid 2.0, а также имеет запас хода 580 км.

Кроме того, в сентябре впервые в этом году на европейском рынке новых машин (Евросоюз, Великобритания и Европейская ассоциация свободной торговли) лидером стал электрический кроссовер Tesla Model Y.

