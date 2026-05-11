Подержанные авто из-за рубежа, которые разметают украинцы: названы самые популярные модели

Средний возраст подержанных автомобилей, получивших в апреле украинские номерные знаки, составляет 9,6 года.

В апреле украинский автопарк пополнился 19,6 тысячью подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. По сравнению с прошлым годом объемы сократились на 5%, сообщает "УкрАвтопром".

Наибольшую долю в этом сегменте занимали бензиновые автомобили – 57% против 47% в апреле 2025 года. Далее по популярности идут дизельные автомобили – 20% против 22% в апреле 2025 года.

Доля электромобилей составила 12%, тогда как в апреле 2025 года она достигала 23%. На гибриды пришлось 8% сегмента, а автомобили с газобаллонным оборудованием охватили 3% рынка.

Наиболее востребованным среди ввезенных подержанных машин остается Volkswagen Golf. Популярность модели объясняется почти идеальным балансом надежности, доступной цены и дешевого обслуживания.

На втором месте оказалась еще одна модель от Volkswagen – кроссовер Tiguan. Третью позицию занял премиальный Audi Q5.

ТОП-10 самых популярных подержанных машин из-за рубежа:

Volkswagen Golf – 904 шт.; Volkswagen Tiguan – 815 шт.; Audi Q5 – 688 шт.; Nissan Rogue – 663 шт.; Škoda Octavia – 626 шт.; Renault Mégane – 613 шт.; Volkswagen Passat, Ford Escape – по 423 шт.; Mazda CX-5 – 423 шт.; Audi A4 – 398 шт.; Nissan Qashqai – 393 шт.

В апреле украинский автопарк пополнился на 6,2 тысячи новых легковых автомобилей. Из общего количества 66% легковых автомобилей приобрели частные клиенты, тогда как 34% – юридические лица. Наибольшим спросом у частных покупателей пользуется Toyota RAV4.

Сообщалось также, что в апреле в Украине зарегистрировали 9 122 электромобиля. По сравнению с прошлым годом на рынке произошли существенные структурные изменения. Ключевым трендом месяца стала переориентация покупателей с дорогих импортных авто на внутренние перепродажи, а также укрепление позиций китайского автопрома.

