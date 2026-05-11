Подержанные авто из-за рубежа, которые разметают украинцы: названы самые популярные модели

В апреле украинский автопарк пополнился 19,6 тысячью подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. По сравнению с прошлым годом объемы сократились на 5%, сообщает "УкрАвтопром".
Наибольшую долю в этом сегменте занимали бензиновые автомобили – 57% против 47% в апреле 2025 года. Далее по популярности идут дизельные автомобили – 20% против 22% в апреле 2025 года.
Доля электромобилей составила 12%, тогда как в апреле 2025 года она достигала 23%. На гибриды пришлось 8% сегмента, а автомобили с газобаллонным оборудованием охватили 3% рынка.
Наиболее востребованным среди ввезенных подержанных машин остается Volkswagen Golf. Популярность модели объясняется почти идеальным балансом надежности, доступной цены и дешевого обслуживания.
На втором месте оказалась еще одна модель от Volkswagen – кроссовер Tiguan. Третью позицию занял премиальный Audi Q5.
ТОП-10 самых популярных подержанных машин из-за рубежа:
- Volkswagen Golf – 904 шт.;
- Volkswagen Tiguan – 815 шт.;
- Audi Q5 – 688 шт.;
- Nissan Rogue – 663 шт.;
- Škoda Octavia – 626 шт.;
- Renault Mégane – 613 шт.;
- Volkswagen Passat, Ford Escape – по 423 шт.;
- Mazda CX-5 – 423 шт.;
- Audi A4 – 398 шт.;
- Nissan Qashqai – 393 шт.
Средний возраст подержанных автомобилей, получивших в апреле украинские номера, составляет 9,6 года.
