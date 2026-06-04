Их раскупают в Украине: названы самые популярные бензиновые, дизельные и электрические авто

Среди новых бензиновых легковых автомобилей первое место занял Hyundai Tucson.

Более 60% рынка новых легковых автомобилей в прошлом месяце пришлось на авто с традиционными двигателями. В предыдущем году этот показатель составлял 54,3%, пишет "УкрАвтопром".

Наиболее популярными остаются бензиновые модели: в мае на них пришлось 39,9% продаж, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 36%. При этом доля гибридных автомобилей выросла с 27,1% до 30,8%, а дизельные авто заняли 20,7% рынка против 18,3% в мае 2025 года.

Что касается электромобилей, то их доля снизилась с 18,4% до 8,5%. На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых авто.

Видео дня

Самыми популярными моделями оказались:

среди бензиновых автомобилей – Hyundai Tucson;

среди гибридов – Toyota RAV4;

среди дизельных – Renault Duster;

среди электрокаров – BYD Sea Lion 06EV;

среди автомобилей с ГБО – Hyundai Tucson.

Авторынок Украины – последние новости

Как недавно стало известно, в течение прошлого месяца украинцы приобрели около 5,5 тысячи новых легковых автомобилей. По сравнению с маем прошлого года продажи снизились на 18%, а по сравнению с апрелем 2026 года рынок новых автомобилей просел на 11%. Самой популярной моделью месяца стал компактный кроссовер Renault Duster. Среди брендов в тройку лидеров вошли Toyota, Skoda и Renault.

Также ранее сообщалось, что из 21,5 тысячи новых легковых автомобилей, проданных в Украине в январе–апреле, 17,4 тысячи (81%) составили кроссоверы. Подавляющее большинство SUV было оснащено бензиновыми двигателями.

Вас также могут заинтересовать новости: