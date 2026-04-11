Поможет сэкономить много денег: назван компактный кроссовер с самым низким расходом топлива

Эта модель в среднем расходует менее 5 литров бензина на 100 км.

Учитывая нынешние цены на бензин и дизель, расход топлива является очень важным критерием при выборе автомобиля. К счастью, в продаже можно найти много экономных моделей, которые позволят сэкономить на заправках.

В WhatCar? определили 10 компактных кроссоверов с самым низким расходом топлива в реальных условиях. Для этого эксперты провели собственные тесты.

ТОП-10 компактных кроссоверов с самым низким расходом топлива:

Видео дня

Toyota Yaris Cross 1.5 (бензин) - 4,7 литра на 100 км. Suzuki Ignis K12D 1.2 Dualjet Hybrid - 4,8 литра на 100 км. Volkswagen Taigo 1.0 (бензин) - 5,6 литра на 100 км. Suzuki Vitara 1.6 (бензин) - 6 литров на 100 км. Hyundai Kona Hybrid 1.6 GDi - 6 литров на 100 км. Peugeot 2008 1.2 Puretech 130 - 6 литров на 100 км. Vauxhall Mokka X 1.6 CDTi 136 - 6 литров на 100 км. Seat Arona 1.0 TSI - 6,1 литра на 100 км. Volkswagen T-Cross 1.0 TSI - 6,1 литра на 100 км. Citroën C3 Aircross 1.2 Puretech 110 - 6,1 литра на 100 км.

Toyota Yaris Cross с 1,5-литровым бензиновым двигателем оказался компактным кроссовером с самым низким расходом топлива в реальных условиях. Эта модель в среднем расходует менее 5 литров бензина на 100 км.

Также Toyota Yaris Cross похвалили за высокую плавность хода и удобные органы управления. Минусами модели эксперты назвали недостаток места на заднем ряду сидений и плохую шумоизоляцию.

Владелец электрокара Tesla сравнил расходы с обслуживанием бензинового авто

Ранее автор YouTube-канала Nigel & Jen по имени Найджел рассказал о своих затратах на эксплуатацию Tesla Model 3 за четыре с половиной года. По словам мужчины, это значительно дешевле, чем владеть бензиновым или дизельным авто.

Найджел рассказал, что за четыре с половиной года ему пришлось заплатить 420 фунтов стерлингов (565 долларов) за ремонт центрального дисплея, а также за замену воздушного фильтра и стеклоочистителей. Также мужчина заплатил за новые шины 650 фунтов стерлингов (875 долларов) спустя 40 тысяч км пробега, а два техосмотра обошлись в 110 фунтов стерлингов (148 долларов), к чему добавился дорожный налог в размере 195 фунтов стерлингов (262 долларов).

С учетом бесплатной зарядки на станциях Tesla Supercharger, зарядки дома и платной зарядки на Tesla Supercharger, расходы на зарядку электромобиля обошлись примерно в 1 137 долларов за четыре с половиной года. Он отметил, что за это же время заправка автомобиля топливом обошлась бы примерно в 5000-7000 долларов.м

