Король городских джунглей: назван лучший малолитражный автомобиль с пробегом

Эксперты назвали главные плюсы этого автомобиля.

Кроссоверы остаются одним из самых популярных типов легковых автомобилей во многих странах мира. Тем не менее, все еще существует спрос на компактные городские модели.

В WhatCar? определили 10 лучших городских автомобилей с пробегом. По словам экспертов, эти модели превосходят своих конкурентов.

ТОП-10 лучших городских автомобилей с пробегом:

Skoda Citigo Hyundai i10 Volkswagen Up Seat Mii Kia Picanto Suzuki Celerio Ford Ka+ Toyota Aygo Fiat 500 Peugeot 108

Skoda Citigo признали лучшим городским автомобилем с пробегом. Эта модель разделяет платформу с Volkswagen Up и Seat Mii.

"Для меня в Citigo есть что-то чрезвычайно привлекательное. В разумных пределах он выполняет все, что требуется от городского автомобиля, и делает это с характером. А то, что сейчас его можно купить так дешево, делает его еще более привлекательным в моих глазах", - написал редактор по подержанным автомобилям WhatCar? Марк Пирсон.

Главными плюсами Skoda Citigo в издании назвали приятную управляемость и высокую плавность хода. Более того, эта модель дешевле Volkswagen Up.

Лучший компактный кроссовер 2026 года

Ранее в Autocar назвали лучший компактный кроссовер, который можно купить новым в 2026 году. Такой моделью признали Dacia Duster, который продается в Украине под брендом Renault.

По словам специалистов, Dacia Duster может похвастаться просторным и функциональным интерьером, брутальным дизайном и возможностями настоящего внедорожника. Еще одно преимущество этой модели - цена, которая ниже почти всех конкурентов.

