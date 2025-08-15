Городским называют небольшой малолитражный автомобиль, предназначенный для использования в городской зоне.

Мировой рейтинг самых продаваемых городских автомобилей в 2025 году возглавил китайский Wuling Hongguang Mini EV, который уверенно опередил своих конкурентов. Об этом сообщает портал Focus2Move.

По итогам первого полугодия 2025 года, Wuling Hongguang Mini EV продемонстрировал впечатляющий рост продаж (+105,4%) и занимает на рынке долю 9,9%.

Wuling Hongguang Mini EV производится китайской компанией SAIC-GM-Wuling с 2020 года. Еще по состоянию на февраль 2023 года глобальные продажи этой модели превысили 1,1 млн единиц. Также Mini EV стал самым популярным электромобилем в Китае.

На втором месте рейтинга находится Maruti Suzuki Wagon R, который удерживает долю 5,9% (+1,8%). Сразу за ним разместился Geely Panda Mini с долей 5,3% (+8,4%).

ТОП-10 самых популярных городских автомобилей в мире:

Wuling Hongguang Mini EV (+105,4%). Maruti Suzuki Wagon R (+1,8%). Geely Panda Mini (+8,4%). Suzuki Spacia (-0,1%). Wuling Bingo (+9,4%). Fiat Panda (-5,2%). Changan Lumin (+21,8%). Perodua Myvi (+2%). Daihatsu Tanto (+135,4%). Suzuki Alto (-2,7%).

Ранее УНИАН сообщил, что самым популярным в мире автомобилем класса SUV стала Toyota RAV4. Электрическая Tesla Model Y опустилась на одну позицию и заняла второе место. На третьем оказался автомобиль Honda CR-V.

Также недавно был назван самый популярный автомобиль в Европе. Лидером рынка оказалась Dacia Sandero. С января по июнь этого года было продано почти 129 тысяч таких автомобилей. На втором месте оказался Renault Clio, тогда как третье место занял Peugeot 208.

