Это авто очень популярно в Украине: эксперты назвали лучший компактный кроссовер 2026 года

Renault Duster – один из самых популярных автомобилей в Украине.

Будучи универсальными и практичными, компактные кроссоверы являются одними из самых популярных автомобилей в мире. Рынок предлагает большой выбор моделей.

Сегодня специалисты проанализировали основные из них и выбрали лучший вариант. Их выводы опубликованы на портале Autocar.

Эксперты считают, что Dacia Duster (в Украине – Renault Duster) – лучший компактный SUV 2026 года. По словам специалистов, он может похвастаться просторным и функциональным салоном, "брутальным" внешним видом и возможностями настоящего внедорожника. Еще одно преимущество Duster – цена, которая ниже почти всех конкурентов.

Видео дня

"Он бесспорный лидер в своем классе по соотношению цены и качества", – говорят в Autocar.

Отметим, что в Украине новый Renault Duster можно приобрести по цене около 1 000 000 гривень.

Западные эксперты назвали и другие модели, на которые стоит обратить внимание. Так, на второй позиции оказался компактный электрический кроссовер Skoda Elroq, а третье место занял Nissan Qashqai.

ТОП-10 лучших компактных кроссоверов:

Dacia Duster. Skoda Elroq. Nissan Qashqai. Volvo XC40. Ford Puma. Kia EV3. Хюндай Тусон. Renault 4. Kia Sportage. Range Rover Evoque.

Авторынок Украины – главные новости

Ранее стало известно, что по итогам прошлого года самой популярной моделью на рынке новых легковых автомобилей в Украине стал Renault Duster. На второй позиции оказалась Toyota RAV4, а третье место занял Volkswagen ID. UNYX.

Рейтинг в очередной раз продемонстрировал колоссальную популярность кроссоверов на украинском рынке. Еще одна важная тенденция – стремительный рост спроса на электрические автомобили.

В целом в 2025 году отечественный автопарк пополнили 81,3 тысячи новых легковых автомобилей, что на 17% больше, чем в 2024 году.

Вас также могут заинтересовать новости: