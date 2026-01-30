Это авто очень популярно в Украине: эксперты назвали лучший компактный кроссовер 2026 года

Будучи универсальными и практичными, компактные кроссоверы являются одними из самых популярных автомобилей в мире. Рынок предлагает большой выбор моделей.

Сегодня специалисты проанализировали основные из них и выбрали лучший вариант. Их выводы опубликованы на портале Autocar.

Эксперты считают, что Dacia Duster (в Украине – Renault Duster) – лучший компактный SUV 2026 года. По словам специалистов, он может похвастаться просторным и функциональным салоном, "брутальным" внешним видом и возможностями настоящего внедорожника. Еще одно преимущество Duster – цена, которая ниже почти всех конкурентов.

"Он бесспорный лидер в своем классе по соотношению цены и качества", – говорят в Autocar.

Отметим, что в Украине новый Renault Duster можно приобрести по цене около 1 000 000 гривень.

Западные эксперты назвали и другие модели, на которые стоит обратить внимание. Так, на второй позиции оказался компактный электрический кроссовер Skoda Elroq, а третье место занял Nissan Qashqai.

ТОП-10 лучших компактных кроссоверов:

  1. Dacia Duster.
  2. Skoda Elroq.
  3. Nissan Qashqai.
  4. Volvo XC40.
  5. Ford Puma.
  6. Kia EV3.
  7. Хюндай Тусон.
  8. Renault 4.
  9. Kia Sportage.
  10. Range Rover Evoque.

Ранее стало известно, что по итогам прошлого года самой популярной моделью на рынке новых легковых автомобилей в Украине стал Renault Duster. На второй позиции оказалась Toyota RAV4, а третье место занял Volkswagen ID. UNYX.

Рейтинг в очередной раз продемонстрировал колоссальную популярность кроссоверов на украинском рынке. Еще одна важная тенденция – стремительный рост спроса на электрические автомобили.

В целом в 2025 году отечественный автопарк пополнили 81,3 тысячи новых легковых автомобилей, что на 17% больше, чем в 2024 году.

