В КНДР подчеркнули, что это "явное доказательство" укрепления дружбы между двумя странами.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время военных учений публично проехался в автомобиле, подаренном ему президентом России Владимиром Путиным, демонстрируя "явное доказательство" укрепления дружбы между двумя странами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на северокорейские СМИ.

Поездка Кима в пятницу на российском лимузине Aurus является "явным доказательством дружбы между КНДР и Россией, которая всесторонне развивается на новой высокой стадии", заявила сестра лидера Ким Ё Чен.

Ким Чен Ын во время военных учений в пятницу призвал к "реалистичной" подготовке к боевым действиям после совместных ежегодных учений с участием Южной Кореи и Соединенных Штатов, завершенных на этой неделе.

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"Только реалистичная подготовка, непосредственно связанная с боевыми действиями, может подготовить солдат как настоящих бойцов", - сказал Ким, сообщает KCNA.

В феврале российский диктатор Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну российский представительский автомобиль "Аурус". Сообщалось, что лидер КНДР стал первым из зарубежных лидеров, кто получил этот автомобиль в подарок.

КНДР и Россия

Как писал УНИАН, 4 января власти США сообщили, что Россия начала использовать баллистические ракеты северо-корейского производства для ударов по Украине.

Южная Корея заявила, что сейчас КНДР использует Украину как испытательный полигон для ракет, способных нести ядерный заряд.

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