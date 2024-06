Отмечается, что Путин второй раз дарит машину от российского автопрома лидеру КНДР.

Президент России Владимир Путин во время визита в Северную Корею подарил Ким Чен Ыну якобы полностью российский лимузин от компании Aurus. Журналисты выяснили, что многие детали этого авто на самом деле произведены в недружественных странах.

Издание Reuters пишет, что роскошный седан, представленный в 2018 году, должен был олицетворять отечественное мастерство и снижение зависимости России от импортных технологий и товаров.

При этом таможенные записи показывают, что компания, которая производит данное авто, использует импортные детали на миллионы долларов, многие из которых поступают в Россию из Южной Кореи. Импорт указывает на то, что Россия продолжает полагаться на западные технологии, пытаясь преодолеть попытки Запада отрезать ее от глобальных цепочек поставок из-за войны в Украине.

Россия импортировала оборудование и компоненты на сумму не менее 34 миллионов долларов в период с 2018 по 2023 год для сборки автомобилей и мотоциклов Aurus. Импорт включал кузовные детали, датчики, программируемые контроллеры, переключатели, сварочное оборудование и другие компоненты на сумму почти 15,5 миллиона долларов, ввезенные из Южной Кореи. Детали также импортировались из Китая, Индии, Турции, Италии и других стран ЕС.

При этом только с февраля 2022 года в Россию было импортировано товаров на сумму почти 16 миллионов долларов, в том числе деталей на 5 миллионов долларов, произведенных в Южной Корее.

Среди южнокорейских поставщиков выделяется производитель промышленного оборудования Kyungki Industrial Co, производитель кузовных деталей BYT CO LTD и поставщик аккумуляторов Enertech International Inc.

Официальный представитель Kyungki Industrial Co подтвердил, что компания поставляла запчасти для Aurus LLC и продолжает это делать. Компания не обеспокоена возможными санкциями, сказал чиновник.

Также поставляли товары итальянский производитель пластиковых деталей Industrie Ilpea Spa и гонконгская компания Rain Electronics.

Лимузин Aurus Senat – что известно

Путин подарил Киму всего два автомобиля Aurus - во время визита Кима в Россию в феврале, а также в июне во время визита в Северную Корею.

Aurus Senat, выполненный в ретро-стиле советского лимузина ЗИЛ, является официальным президентским автомобилем России и использовался Путиным на его президентских инаугурациях в 2018 и 2024 годах. Авто разработано российским государственный научно-исследовательский институт НАМИ в партнерстве с российским автопроизводителем "Соллерс".

Aurus продал 107 автомобилей в России в 2023 году. Компания выпускает четыре модели, включая внедорожник и бронированную версию. Цены на эти авто стартуют от 46,625 миллиона рублей (528 356 долларов). Среди клиентов - президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Стоит отметить, что Aurus LLC попала под санкции США в феврале 2024 года.

Визит Путина в Северную Корею - последние новости

Отмечается, что Путин посетил Северную Корею 18-19 июня. Эта поездка стала первой для российского диктатора с 2000 года.

В ходе встречи о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР", которые предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.

