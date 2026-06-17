Украинцы массово выбирают кроссоверы: представлен рейтинг самых популярных новых авто

Самым популярным автомобилем среди частных покупателей стала Mazda CX-5.

В мае количество новых легковых автомобилей в украинском автопарке выросло примерно на 5,5 тыс. Такие данные приводит портал "УкрАвтопром".

Из общего количества 63% легковых автомобилей приобрели частные клиенты, тогда как на юридических лиц пришлось 37% продаж. По сравнению с маем 2025 года продажи новых легковых автомобилей в частном сегменте авторынка сократились на 29%, тогда как в корпоративном они выросли на 7%.

Самым популярным автомобилем среди частных покупателей стала Mazda CX-5. Одно из преимуществ этой модели – высокая ликвидность. Благодаря стабильному спросу автомобиль очень легко перепродать, что делает его оптимальным выбором для многих украинцев.

Видео дня

ТОП-5 моделей среди частных покупателей:

Mazda CX-5 – 171 шт. Hyundai Tucson – 154 шт. Škoda Kodiaq – 113 шт. BMW 3 – 111 шт. Nissan X-Trail – 110 шт.

Если говорить о юридических лицах, то здесь на первом месте с огромным отрывом лидирует Renault Duster. Корпоративные автопарки выбирают этот автомобиль за его репутацию "рабочей лошадки". Кроссовер ценят за хорошее соотношение цены и качества, выносливость, а также низкую стоимость обслуживания.

ТОП-5 моделей у юридических лиц:

Renault Duster – 334 шт. Škoda Octavia – 87 шт. Toyota Hilux – 71 шт. Škoda Kodiaq – 69 шт. Toyota RAV4 – 65 шт.

Украинский авторынок – последние новости

В мае в Украине было зарегистрировано 3,8 тысячи подержанных легковых автомобилей из США. Из общего объема наибольшим спросом пользовались автомобили с бензиновыми двигателями, доля которых достигла 57%.

В мае украинский авторынок пополнился 900 легковыми автомобилями, импортированными из Китая. Это на 43% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Вас также могут заинтересовать новости: