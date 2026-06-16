Раскупают бензиновые кроссоверы: названы самые популярные в Украине подержанные авто из США

На первом месте оказался компактный кроссовер Ford Escape.

В мае украинцы приобрели 3,8 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США. Это на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщает "УкрАвтопром".

Из общего количества больше всего пришлось на модели с бензиновыми двигателями – они обеспечили 57% всех продаж. Доля электромобилей в структуре импорта составила 21%.

На гибридные автомобили пришлось 14% от общего объема, а доля автомобилей с дизельными двигателями составила 5%. Автомобили, оснащенные газобаллонным оборудованием, охватили лишь 3% рынка в этом сегменте.

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В пятерку лидеров попали только кроссоверы, причем значительная доля пришлась на премиальные автомобили. Среди отдельных моделей на первом месте оказался компактный кроссовер Ford Escape, который значительно опередил других лидеров рейтинга. Свою роль здесь сыграла не только доступная цена, но и огромный выбор запчастей, а также большой опыт украинских СТО в восстановлении этих автомобилей.

ТОП-5 подержанных автомобилей, произведенных в США:

Ford Escape – 410 шт. BMW X3 – 273 шт. Nissan Rogue – 264 шт. Tesla Model Y – 254 шт. BMW X5 – 240 шт.

Авторынок Украины – последние новости

В мае украинский рынок пополнился 900 легковыми автомобилями, импортированными из Китая. Это на 43% меньше, чем в мае 2025 года. Среди новых легковых автомобилей китайского происхождения лидером стал BYD Sea Lion 06. В то же время среди подержанных легковых автомобилей, ввезенных из Китая, наибольшим спросом пользовался Zeekr 7X.

Сообщалось также, что в течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано почти 4,5 тысячи легковых автомобилей с дизельными двигателями. Среди новых дизельных легковых автомобилей наибольший интерес покупателей вызвал хорошо известный Renault Duster.

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