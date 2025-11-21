В течение октября украинский автопарк пополнили почти 10,5 тыс. электрокаров. Об этом сообщает пресс-служба "Укравтопрома".
Отмечается, что в части новых авто самым популярным электромобилем на рынках Киева, Киевской и Днепропетровской областей стал Volkswagen ID.UNYX.
В то же время жители Львовской и Одесской области чаще выбирали BYD Song Plus.
Кроме того, бестселлером в сегменте ввозимых из-за рубежа подержанных электромобилей в Киеве, а также Киевской и Днепропетровской области стал Tesla Model Y. При этом во Львовской и Одесской области - Tesla Model 3.
В целом наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:
Львовская область - 1635 единиц (из них 92% подержанные);
город Киев - 1252 (52% бывшие в употреблении);
Киевская обл. - 850 (65% бывшие в употреблении);
Днепропетровская обл. - 847 (71% бывшие в употреблении);
Одесская обл. - 573 (70% бывшие в употреблении).
Украинский рынок авто - последние новости
Как писал УНИАН, в прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковушек стали столица и Киевщина, а также Днепропетровская, Харьковская и Одесская области. Тогда бестселлером месяца на рынке новых авто столицы стал кроссовер Toyota RAV-4.
В октябре украинцы приобрели более 3,1 тыс. легковых авто, которые были ввезены из Китая. Это в 2,6 раза больше, по сравнению с октябрем прошлого года.