В столице бестселлером в сегменте подержанных электромобилей стал Tesla Model Y.

В течение октября украинский автопарк пополнили почти 10,5 тыс. электрокаров. Об этом сообщает пресс-служба "Укравтопрома".

Отмечается, что в части новых авто самым популярным электромобилем на рынках Киева, Киевской и Днепропетровской областей стал Volkswagen ID.UNYX.

В то же время жители Львовской и Одесской области чаще выбирали BYD Song Plus.

Кроме того, бестселлером в сегменте ввозимых из-за рубежа подержанных электромобилей в Киеве, а также Киевской и Днепропетровской области стал Tesla Model Y. При этом во Львовской и Одесской области - Tesla Model 3.

В целом наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:

Львовская область - 1635 единиц (из них 92% подержанные);

город Киев - 1252 (52% бывшие в употреблении);

Киевская обл. - 850 (65% бывшие в употреблении);

Днепропетровская обл. - 847 (71% бывшие в употреблении);

Одесская обл. - 573 (70% бывшие в употреблении).

Украинский рынок авто - последние новости

Как писал УНИАН, в прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковушек стали столица и Киевщина, а также Днепропетровская, Харьковская и Одесская области. Тогда бестселлером месяца на рынке новых авто столицы стал кроссовер Toyota RAV-4.

В октябре украинцы приобрели более 3,1 тыс. легковых авто, которые были ввезены из Китая. Это в 2,6 раза больше, по сравнению с октябрем прошлого года.

