В ноябре украинцы приобрели около 8,3 тысячи новых легковушек (на 58% больше, чем год назад), что стало рекордным показателем за последние 14 месяцев, пишет "УкрАвтопром".

Самым популярным брендом месяца стал китайский BYD, который лидирует с огромным отрывом.

В то же время среди отдельных моделей самым популярным оказался кроссовер Renault Duster, который традиционно пользуется большим спросом в Украине.

ТОП-10 самых популярных марок ноября:

BYD - 1615 единиц. Toyota - 859 единиц. Volkswagen - 798. Renault - 577. Škoda - 561. Zeekr - 397. Hyundai - 363. Хонда - 341. BMW - 239. Audi - 239.

Всего с начала года в Украине реализовали 68,9 тысячи новых легковых машин, что на 7,5% больше чем в прошлом году.

Ранее стало известно, что в октябре отечественный автопарк пополнили почти 10,5 тысячи электромобилей. Если говорить о новых электрических авто, то в столице, а также на Киевщине и Днепропетровщине самым популярным оказался Volkswagen ID.UNYX. В то же время жители Львовской и Одесской областей чаще отдавали предпочтение BYD Song Plus.

Также сообщалось, что в октябре украинцы сдали на утилизацию более 2 тысяч машин, включая легковые авто, автобусы и грузовики. На первом месте в списке претендентов на переплавку оказался ВАЗ-2107, а сразу за ним следуют ВАЗ 2106 и Daewoo Lanos.

