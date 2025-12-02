В ноябре украинцы приобрели около 8,3 тысячи новых легковушек (на 58% больше, чем год назад), что стало рекордным показателем за последние 14 месяцев, пишет "УкрАвтопром".
Самым популярным брендом месяца стал китайский BYD, который лидирует с огромным отрывом.
В то же время среди отдельных моделей самым популярным оказался кроссовер Renault Duster, который традиционно пользуется большим спросом в Украине.
ТОП-10 самых популярных марок ноября:
- BYD - 1615 единиц.
- Toyota - 859 единиц.
- Volkswagen - 798.
- Renault - 577.
- Škoda - 561.
- Zeekr - 397.
- Hyundai - 363.
- Хонда - 341.
- BMW - 239.
- Audi - 239.
Всего с начала года в Украине реализовали 68,9 тысячи новых легковых машин, что на 7,5% больше чем в прошлом году.
Авторынок Украины - последние новости
Ранее стало известно, что в октябре отечественный автопарк пополнили почти 10,5 тысячи электромобилей. Если говорить о новых электрических авто, то в столице, а также на Киевщине и Днепропетровщине самым популярным оказался Volkswagen ID.UNYX. В то же время жители Львовской и Одесской областей чаще отдавали предпочтение BYD Song Plus.
Также сообщалось, что в октябре украинцы сдали на утилизацию более 2 тысяч машин, включая легковые авто, автобусы и грузовики. На первом месте в списке претендентов на переплавку оказался ВАЗ-2107, а сразу за ним следуют ВАЗ 2106 и Daewoo Lanos.